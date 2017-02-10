29-летний бывший жених Кайли Миноуг оказался альфонсом

Он сам познакомился со звездой, чтобы тянуть из нее деньги

Кайли Миноуг и ее 29-летний жених Джошуа Сасс расстались.

Кайли Миноуг несколько лет назад удалось победить онкологию, и когда поклонники узнали, что 45-летняя певица собралась замуж искренне порадовались за нее. Фанаты в соцсетях писали, что кто как не певица достойна счастья за все жизненные невзгоды. Однако, оказалось, что радовались поклонники рано. Неделю назад в прессе появилась новость, что австралийская певица и ее 29-летний жених Джошуа Сасс расстались. Причиной размолвки стала интрижка красивого брюнета с коллегой по сериалу «Завтра не наступит». Как выяснилось, роман Джошуа случился с 34-летней испанкой Мартой Миланс на съемках. А на днях близкие певицы поведали прессе, что поведение актера и ранее не было примерным. И они всегда подозревали, что он альфонс.

Джошуа с самого начала романа с Кайли был сосредоточен на том, чтобы соблазнить певицу. По словам коллеги Джошуа по сериалу «Галавант», актера Винни Джонса, тот специально остановился в одном с ней отеле. «Я узнал об их романе раньше всех. Сасс использовал навыки пикапера и пытался соблазнить певицу развязным юмором», — говорит он.

Также стало известно, что Кайли часто давала деньги своего возлюбленного. «Она отдавала ему все и была счастлива. Кайли даже пришла на помощь, когда Джошуа начал лысеть — заплатила 10 тысяч долларов за его пересадку волос», — говорит близкий друг Питер Форд.

Вся семья Миноуг на самом деле очень рада, что дело не дошло до свадьбы, Джошуа Сасс никогда не нравился им.

«В браке все было бы гораздо грязнее и хуже», — сообщили близкие певицы.