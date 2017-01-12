34-летняя Кирстен Данст впервые выходит замуж

Александр
Автор: Александр Январь 12, 2017 20:45

34-летняя Кирстен Данст впервые выходит замуж

34-летняя Кирстен Данст впервые выходит замуж

Ее избранником стал коллега по сериалу «Фарго»

Кирстен Данст собралась замуж за актера Джесси Племонса.

Кто бы мог подумать, что роль не очень далекого парикмахера Пегги Бломквист принесет Кирстен Данст не только дополнительную славу, но и счастье в личной жизни. И тем не менее, 34-летняя звезда уже всерьез собралась замуж за своего коллегу по знаменитому сериалу, актера Джесси Племонса. Жених уже сделал возлюбленной официальное предложение руки и сердца, и актриса уже ответила согласием.

Кирстен Данст не так давно признавалась журналистам, что давно хочет стать женой и мамой, и она жалеет, что четыре года отношений с актером Гарретом Хедлундом ни к чему не привели.

«Я из тех, кто действительно хочет замуж. Но если это произойдет только ближе к сорока, то свадьба будет тихая, только для близких. Буду воспринимать это как день рождения», — рассказала актриса в одном из интервью.

Актеры сыграли супружескую пару в сериале «Фарго».Фото: EAST NEWS

Напомним, Кирстен Данст прославилась в Голливуде благодаря многочисленным ролям в большом кино. Первую популярность ей принесли съемки в фильме «Интервью с вампиром», а роль подруги Питера Паркера в «Человеке-пауке» стала одной из самых запоминающихся в карьере звезды. Джесси Племонс, тем временем, больше известен своими работами в сериалах. Артист снялся в «C.S.I. — место преступления», «Анатомия страсти» и «Огни ночной пятницы», но больше всего зрителей впечатлили его роли в телешоу «Во все тяжкие» и «Фарго».

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Александр
Автор: Александр Январь 12, 2017 20:45
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