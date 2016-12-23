34-летняя Ольга Арнтгольц родила второго ребенка

Счастливое событие случилось 21 декабря

Ольга Арнтгольц во второй раз стала мамой. Фото ТАСС/ Валерий Матыцин

В конце этого года немало звёзд стали родителями. Некоторые, как Мик Джаггер, аж в 8-й раз. А некоторые, как Ольга Арнтгольц — во второй.

34-летняя актриса родила сына в одной из московских клиник — последнее время стало модно не уезжать за границу, а доверять отечественным врачам.

СМИ сообщают, что мама и малыш чувствуют себя хорошо. Параметры у младенца самые оптимальные — вес 3500 граммов, рост — 52 сантиметра.

Счастливым отцом стал актер и режиссер Дмитрий Петрунь. Это первый общий ребенок пары. До Дмитрия Ольга была замужем за актером Вахтангом Беридзе, от которого в 2013-м году родила дочку Анну. С Вахтангом Арнтгольц развелась в октябре 2015-го года после пяти лет брака, встретив Петруня. К тому моменту Дмитрий был в разводе с актрисой Ольгой Красько, которая родила ему дочь Олесю. Отношения Арнтгольц и Петрунь пока официально не оформляли.