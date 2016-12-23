34-летняя Ольга Арнтгольц родила второго ребенка

Счастливое событие случилось 21 декабря
Ольга Арнтгольц во второй раз стала мамой. Фото ТАСС/ Валерий Матыцин
В конце этого года немало звёзд стали родителями. Некоторые, как Мик Джаггер, аж в 8-й раз. А некоторые, как Ольга Арнтгольц — во второй.
34-летняя актриса родила сына в одной из московских клиник — последнее время стало модно не уезжать за границу, а доверять отечественным врачам.
СМИ сообщают, что мама и малыш чувствуют себя хорошо. Параметры у младенца самые оптимальные — вес 3500 граммов, рост — 52 сантиметра.
Счастливым отцом стал актер и режиссер Дмитрий Петрунь. Это первый общий ребенок пары. До Дмитрия Ольга была замужем за актером Вахтангом Беридзе, от которого в 2013-м году родила дочку Анну. С Вахтангом Арнтгольц развелась в октябре 2015-го года после пяти лет брака, встретив Петруня. К тому моменту Дмитрий был в разводе с актрисой Ольгой Красько, которая родила ему дочь Олесю. Отношения Арнтгольц и Петрунь пока официально не оформляли.
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Валентина
Потому,что пожилым людям работать с карточками не привычное дело ....И требуется много нервных усилий чтобы произвести определенную операцию с…Читать статью
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Иван
А где у неё Российский патриотизм?Читать статью
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Маша
Мне лично аудиокурсы помогали. Но все-таки лучше доверить это профессионалам, я вот EnglishDom окончила, например. Можно сериалы смотреть на английским.…Читать статью
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Иван
все по делуЧитать статью
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first state
ТВАРИ!!!Читать статью
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