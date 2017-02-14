47-летняя Бледанс призналась, что сделала грудь
Красавица-актриса теперь готова сниматься обнаженной
Бледанс: «Теперь буду в мокрой майке рассекать. Соблазню всех мужчин!»
Недавно поклонники Эвелины Бледанс, разглядывая фотографии актрисы в Инстаграме, заподозрили, что красотка сделала пластику груди.
Напомним: в прошлом году подписчики критиковали Эвелину за то, что она выкладывает в своем блоге фотографии в купальнике. Особенно досталось бюсту актрисы.
— Мои чудесные, давайте отвлечемся от обсуждения моей груди, выкормившей двух пацанчиков, — ответила фанатам Эвелина Бледанс. — Я против силикона и ношу, то что имею. А двое крепких парней на грудном вскармливании для меня намного важнее.
Однако, когда актриса недавно выложила в Инстаграме свои фотографии в бикини, подписчики заметили, что у Бледанс появилась пышная грудь. Все тут же решили, что Эвелина решилась на операцию.
После долгого молчания звезда все же призналась фанатам: «Я сделала пластику груди!»
Об этом Эвелина поведала в блоге пластического хирурга Андрея Искорнева, в клинике которого ей сделали новые формы.
— Я себе представила белые майки, в которых буду ходить, — улыбается довольная актриса. -И наконец сбылась мечта режиссёров, которые всю жизнь просили, чтобы была мокрая майка на мне. Я им раньше отвечала:»Смысл в этой майке, если у меня лифчик с подушками?»
Теперь буду в мокрой майке рассекать. Соблазню всех мужчин!
Смотрю на своих коллег и понимаю, что грудь сделана фактически у всех. Я раньше думала, что у них от природы такой красивый бюст. А оказалось, что все мои подружки сделали грудь. Я последняя из могикан.
Во-первых, наконец приму предложение сняться для мужского журнала. Раньше я фотографировалась только в купальнике, грудь никогда не показывала.
Настал момент! Я же когда-то говорила, что снимусь обнаженной после 50-ти!
Читайте также
- Ксения Собчак родила первенца 0
- Марина Побединская — хрупкая девушка с сильным характером 4
- Бедрос Киркоров о скандале с Малаховым: Организаторы просто не потянули шоу кремлевского уровня 0
- На свадьбе внучки совладельца «Домодедово» спели Киркоров и Элтон Джон 0
- Из каких материалов делают кухонные столы и стулья? 0
Стань первым, то выскажет свое мнение относительно этой статьи.Оставить комментарий