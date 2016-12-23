49-летняя Николь Кидман станет мамой в пятый раз

Александр
Автор: Александр Декабрь 23, 2016 09:45

49-летняя Николь Кидман станет мамой в пятый раз

49-летняя Николь Кидман станет мамой в пятый раз

И это станет ответом актрисы и ее мужа на слухи об их скором разводе

Если пара все-таки решится усыновить малыша, он станет пятым ребенком для Николь Кидман

Последние несколько месяцев западные таблоиды активно обсуждали скорый развод Николь Кидман и Кита Урбана. Говорили, что они разъехались по разным квартирам и теперь встречаются только для прогулок с детьми. Мол, десятилетний брак оказался не таким уж прочным. Поэтому когда австралийское издание Women’s Day со ссылкой на инсайдеров, Николь и Кит планируют усыновить ребенка и уже начали готовить необходимые документы, новость стала полной, но приятной неожиданностью для всех поклонников пары.

— Николь не хотела поднимать этот вопрос на обсуждение общественности. Эта идея пришла ей в голову во время съемок в фильме «Лев», о чем она сообщила своим друзьям, — сообщает издание.

Дело в том, что по сюжету героиня актрисы в фильме «Лев» принимает в свою семью пятилетнего мальчика из приюта в Калькутте и воспитывает его в течение двадцати лет. Уже будучи взрослым, ее сын отправляется на поиски своей родной матери, и героине Кидман приходится его отпустить. В основу фильма легла реальная история. Картина была номинирована на «Золотой глобус» и, кстати, вступит в борьбу за «Оскар».

Если пара все-таки решится усыновить малыша, он станет пятым ребенком для Николь Кидман. В браке с Китом Урбаном у актрисы появилось две дочери — Сандэй и Фэйт. Также у Николь и ее бывшего супруга Тома Круза есть приемные дети: 24-летняя дочь Изабелла и 21-летний сын Коннор.

Читайте также

Александр
Автор: Александр Декабрь 23, 2016 09:45
Оставить комментарий

Нет комментариев

Ваш комментарий будет первым!

Стань первым, то выскажет свое мнение относительно этой статьи.

Оставить комментарий
Посмотреть комментарии

Оставить комментарий

Оставляя комментарий, Вы соглашаетесь с условиями пользовательского соглашения

Новости

Комментарии

  • Валентина

    Валентина

    Потому,что пожилым людям работать с карточками не привычное дело ....И требуется много нервных усилий чтобы произвести определенную операцию с…

    Читать статью
  • Иван

    Иван

    А где у неё Российский патриотизм?

    Читать статью
  • Маша

    Маша

    Мне лично аудиокурсы помогали. Но все-таки лучше доверить это профессионалам, я вот EnglishDom окончила, например. Можно сериалы смотреть на английским.…

    Читать статью
  • Иван

    Иван

    все по делу

    Читать статью
  • first state

    first state

    ТВАРИ!!!

    Читать статью

Фото

Детский сад № 57 «Радуга»: детство не кончается никогда!

4 Фотографии Все фотографии

Закрытие фестиваля «Земляки». 9 августа 2015 года

71 Фотографии Все фотографии

Соревнования по скоростному маневрированию. 9 августа 2015 года

47 Фотографии Все фотографии