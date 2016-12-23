49-летняя Николь Кидман станет мамой в пятый раз

И это станет ответом актрисы и ее мужа на слухи об их скором разводе

Если пара все-таки решится усыновить малыша, он станет пятым ребенком для Николь Кидман

Последние несколько месяцев западные таблоиды активно обсуждали скорый развод Николь Кидман и Кита Урбана. Говорили, что они разъехались по разным квартирам и теперь встречаются только для прогулок с детьми. Мол, десятилетний брак оказался не таким уж прочным. Поэтому когда австралийское издание Women’s Day со ссылкой на инсайдеров, Николь и Кит планируют усыновить ребенка и уже начали готовить необходимые документы, новость стала полной, но приятной неожиданностью для всех поклонников пары.

— Николь не хотела поднимать этот вопрос на обсуждение общественности. Эта идея пришла ей в голову во время съемок в фильме «Лев», о чем она сообщила своим друзьям, — сообщает издание.

Дело в том, что по сюжету героиня актрисы в фильме «Лев» принимает в свою семью пятилетнего мальчика из приюта в Калькутте и воспитывает его в течение двадцати лет. Уже будучи взрослым, ее сын отправляется на поиски своей родной матери, и героине Кидман приходится его отпустить. В основу фильма легла реальная история. Картина была номинирована на «Золотой глобус» и, кстати, вступит в борьбу за «Оскар».

Если пара все-таки решится усыновить малыша, он станет пятым ребенком для Николь Кидман. В браке с Китом Урбаном у актрисы появилось две дочери — Сандэй и Фэйт. Также у Николь и ее бывшего супруга Тома Круза есть приемные дети: 24-летняя дочь Изабелла и 21-летний сын Коннор.