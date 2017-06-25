5 лучших татуировок из компьютерных игр по версии tattookiev.org

Некоторые обожают татуировки и не видят в них ничего предрассудительного. Другие считают нательные изображения неэтичными. Однако равнодушными они не оставляют никого. Сегодня многие стремятся нанести на собственное тело любимого персонажа из известных компьютерных игр. Профессиональные мастера тату салона «Альянс» утверждают, что существует несколько персонажей с татуировками, которые больше всего привлекают внимание и заставляют людей делать такие же нательные изображения.

1. Hitman

Профессиональные мастера считают такую татуировку самой распространенной из всех возможных. Она изображается в виде штрихкода, ведь у Агента 47 был на теле именно такой. Данный персонаж специально создали для того, чтобы он безжалостно убивал противников. Хитман выполняет свою работу более чем добросовестно. Лысый киллер имеет свой порядковый номер и является клоном человека. Много лет знаменитый ученый старался клонировать человека, и у него это получилось.

2. Mass Effect

Данная девушка является обладательницей многочисленных татуировок. Персонаж является абсолютно индивидуальной личностью, о чем и говорят ее нательные изображения. Руки и спина девушки испещрены отметками и показывают способы, которыми она лишала жизни людей. Также там показано, сколько именно людей она убила. Круглая татуировка показывает, сколько времени героиня находилась в плену. Ну а скелеты являются символами корабля, на котором она была рождена. Татуировка может иметь значение для конкретного человека, которое будет связано с определенными моментами в его жизни. Также, почти каждая татуировка имеет свое глобальное значение, об этих значениях можно узнать из замечательных материалов по ссылке: http://tattookiev.org/publ/tatuirovki_i_ikh_znachenie/7.

3. Вера (Mirror’s Edge)

Этот персонаж является невероятно сильным. Все татуировки девушки завораживают внимание. Однако многие даже не подозревают, что в них имеется скрытый смысл. Вера борется против тоталитарного режима и ничто не может ее остановить.

4. Джейсон Броуди (Far Cry 3)

Татуировка здесь для героя очень много значит. Только нательное изображение способно оказывать воздействие на этого персонажа. Сначала у героя на руке можно видеть всего одно небольшое пятнышко, но потом оно постепенно меняется и становится гораздо большего размера. Потом можно видеть тайные знаки на этом изображении, причем они определяют будущее.

5. Кратос (God of War)

Сразу сроит отметить, что данного персонажа часто делают с различными мелкими деталями. В связи с этим и стоимость работы мастера получается несколько дороже. Чтоб Вы могли определить примерную стоимость желаемой Вами татуировки, прочитайте полезную статью по ссылке: http://tattookiev.org/index/0-6, которая поможет разобраться в этом. Кратос — персонаж, который является невероятно жестоким и суровым из всех возможных. Да и внешность его говорит сама за себя. На нем изображена линия красного цвета, которая символизирует похищенного богами брата. Данная линия проходит по всему телу персонажа.