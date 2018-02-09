50 оттенков света в конце тоннеля

На экраны вышла последняя серия знаменитой эротической эпопеи Эрики Леонард Джеймс

Давно уже муссируются слухи, что Джейми Дорнан и Дакота Джонсон уже не особо рвались сниматься в продолжении

Как известно, компания «Юниверсал» почти ежегодно выпускает по одной экранизации знаменитых «50 оттенков серого» Эрики Леонард Джеймс. Первая часть вышла в 2015 году, спустя два года – вторая серия. И вот сегодня мы имеем возможность насладиться развязкой пьесы, которая длится без малого два часа. И завершается неприлично счастливо – ни один дамский роман не имел такого оглушительного хэппи-энда. Но не будем спойлерить, хотя толстенное трехкнижие о любви миллиардера и студентки сегодня не читал только ленивый антисексуал.

Оно нашумело семь лет назад, и конечно, очень взбудоражило публику своими любовными сценами в садомазохистском духе. По всему земному шару люди принялись хлестаться плетками и приковывать друг дружку наручниками к батарее. Газета «Индепендент» сообщала о всплеске вензаболеваний среди людей в возрастной группе от 45 до 64 лет.

Вторая часть трилогии называлась «На 50 оттенков темнее», логично было бы ожидать, что третью назовут «50 оттенков такой тьмы, что хоть глаз выколи». Однако ловкая Эрика Леонард знает толк в успехе. Она не стала мелочиться, наименовав финальный шедевр «50 оттенков свободы». И вот мы дождались кинокартины по мотивам.

Кристиан Грей, моногамный, но сексуальный миллиардер-маньяк, почти оставил свои извращенские ухватки и повёл любимую женщину Анастейшу Стил к алтарю. С мужской точки зрения, свобода сомнительная. Зато нашей сестре — в самый раз.

Тут и свадьба на триста персон с двоюродными бабками. И лимузин, и частный борт, Париж-Ницца, яхта-парус. Уже сидишь и тоскливо думаешь: «А теперь он достанет наручники, скаковой хлыст и пойдут у них развратные действия, интересные только людям с недостатком воображения…». Так было в первой серии и во второй. Однако тут, помимо телесных страстей, зрителю представляют что-то свежее.

На 50 оттенков темнее.реж. Джеймс Фоули (драма, мелодрама) Дакота Джонсон, Джейми Дорнан, Тайлер Хэклин, Рита Ора

«Нам нужна охрана», — сообщает Кристиан Грей. Внезапно! Оказывается, счастливую чету молодоженов преследует злодей-завистник. Он хочет взорвать бомбой офис Кристиана, залезает в его компьютер, приставляет нож к горлу Анастейши… То есть, как видим, маньяк, вопреки стилистике «Оттенков», совсем не сексуальный. Но именно этот рядовой голливудский псих раскрашивает историю новыми, эффектными красками. Визжат тормоза роскошной «Ауди», уходящей от погони, сверкает лезвие кинжала, леденят душу стоны невинных жертв.

Хотя любовные стоны под красивые песни и мирное жужжание фаллоимитатора – по-прежнему – раздаются каждые десять минут, куда ж без них. В какой-то момент Кристиан достает из ящика такое приспособление, которого автор этих строк никогда не встречала даже в кабинете гинеколога. Металлическое и очень странной формы. Я не поняла, как он им воспользовался. Хотя, судя по всему, Анастейше понравилось.

В общем, задремать у зрителя не получится.

Давно муссируются слухи, что Джейми Дорнан и Дакота Джонсон (исполнители главных ролей) уже во второй части не сильно рвались сниматься. На третью их еле уломали. Особенно Дорнана. Видимо, актера мучает чувство вины, ведь пока он кувыркался на съемочной площадке с Дакотой, его законная жена Амелия Уорнер рожала ему вторую дочку. Причем Амелия принципиально не смотрела ни одной части «Оттенков».

Досматривая последние сцены, я не на шутку волновалась за Джейми: вдруг в конце будет какая-нибудь зацепка, которая позволит Э.Л. Джеймс накатать четвертый фолиант, а Голливуду – состряпать новое продолжение? И такая зацепка нашлась. Асексуального маньяка пристрелили не до конца… Короче, держись, Джейми. Счастья тебе в личной жизни. И главное, здоровья.

По всему земному шару люди принялись хлестаться плетками и приковывать друг дружку наручниками к батарее

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В прокат выходит последний фильм трилогии о непростых отношениях студентки Анастейши Стил и миллиардера Кристиана Грея — «50 оттенков свободы» (подробности)