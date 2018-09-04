59-летняя Лариса Гузеева женила сына на простой девушке

Главная телесваха страны свою невестку давно зовет дочерью [фото]

26-летний Георгий Толордава давно сделал свой выбор, только 1 сентября сделал все официально и церемониально

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Почти каждый день сотни тысяч домохозяек и не только с удовольствием смотрят очередной выпуск шоу «Давай поженимся!». Лидер программы — Лариса Гузеева. Она всегда в центре внимания, ее вопросы всегда по существу, ее замечания — самые остроумные. 59-летняя актриса в вопросах сватовства чуткая, строгая и, как правило, справедливая. Она — счастливая мама сына и дочери, которым также предстоит прожить жизнь с правильно выбранным спутником.

И вот ее старший сын женился. 26-летний Георгий Толордава давно сделал свой выбор, только 1 сентября сделал все официально и церемониально.

Отпрыск Ларисы Гузеевой, которого она родила от второго мужа грузинского литератора и сценариста Кахи Толордавы…

…Анну встретил несколько лет назад.

Удивительно, на звездная мама не только с радостью отпустила Георгия в новую семью, она даже настояла, чтобы сын переехал к возлюбленной.

Телеведущая и актриса говорила, что счастлива иметь такую невестку, которую она называет «моей дорогой и любимой девочкой».

— Анечка — удивительная девочка, мудрая, любящая и понимающая, — говорит о ней Лариса Гузеева.

Георгий сделал Анне предложение в августе прошлого года. И 1 сентября они поженились в Грузии, на родине отца жениха.

«Анечка — удивительная девочка, мудрая, любящая и понимающая, — говорит телезвезда. — Мы давно приняли ее в свою семью. Георгию с ней очень повезло. А мне тем более!»

Младший ребенок Ларисы Гузеевой — ее 18-летняя дочь Ольга, которую она родила в третьем браке с ресторатором Игорем Бухаровым.

Пока актриса вряд ли мыслит о том, что скоро погуляет и на свадьбе дочери. Но судя по данным Ольги, выбор жениха предстоит мучительный — отбоя от претендентов у дочери Гузеевой явно не будет.

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