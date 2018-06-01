60-летняя Шэрон Стоун отменила свадьбу с молодым бойфрендом

Актриса считает, что ее отношения с 41-летним миллионером Анджело Боффа развиваются слишком быстро [фото]

Шэрон Стоун отказалась выходить замуж за Анджело Боффа.

Пока другие женщины в ее возрасте нянчат внуков, Шэрон Стоун кружит головы и разбивает сердца. Звезда «Основного инстинкта» отменила свадьбу со своим 41-летним бойфрендом, швейцарским бизнесменом Анджело Боффа. По слухам, миллионер сделал актрисе предложение, и они собирались пожениться уже этим летом. Но, как сообщает источник американского портала Radaronline.com, Шэрон все взвесила и решила пока не торопить события.

— Она считает, что их отношения стали слишком серьезными, и события развиваются слишком быстро, — рассказал инсайдер. — Она хочет оставить все так, как есть.

Пару впервые сфотографировали вместе в марте этого года.

Шэрон и Анджело впервые заметили вместе в марте этого года, когда актриса отмечала 60-летие. Именно тогда стало известно, что голливудская дива закрутила роман с горячим итальянским мачо на 19 лет младше нее. Папарацци застали влюбленную парочку на пляже в Майами. Шэрон и ее избранник — атлетически сложенный брюнет — загорали в компании приятелей. Время от времени бойфренд актрисы нежно обнимал ее за талию и целовал в губы. Так что у наблюдавших за ними издалека папарацци не осталось никаких сомнений — это любовь.

Отношения актрисы и ее бойфренда развивались стремительно.

Анджело Боффа занимается торговлей недвижимостью. С голливудской дивой он познакомился зимой в Швейцарии в Санкт-Морице, куда отправился с деловой поездкой. В январе 2018 года Шэрон и Анджело гуляли по улицам Нью-Йорка и напропалую целовались. А день святого Валентина парочка провела в одном из роскошных отелей Парижа. Самые внимательные наблюдатели заметили на безымянном пальце Шэрон новое колечко — и тут же смекнули, что итальянский воздыхатель сделал актрисе предложение.

Как сообщают источники, Шэрон сначала согласилась на помолвку, но потом дала задний ход. Актриса дважды выходила замуж – и дважды обжигалась и разводилась.

— Она не хочет снова испытать ту же боль, — уверяют люди из окружения звезды.

В итоге Анджело съехал из голливудского дома звезды и вернулся в свой особняк в Лос-Анджелесе.

В итоге Шэрон решила отменить помолвку и оставить все как есть.

Напомним, Шэрон воспитывает троих приемных сыновей, у нее есть кот и собака. В 1998—2004 годах Стоун была замужем за вице-президентом и редактором газеты «San Francisco Chronicle» Филом Бронштейном. После свадьбы супруги усыновили мальчика Роэна (сейчас ему 17 лет). Уже в разводе Шэрон усыновила ещё двоих мальчиков — Лэрда Вонна Стоуна (12 лет) и Куинна Келли Стоуна (11 лет). До того, как в 2000 году впервые стать матерью, актриса перенесла несколько выкидышей. Но желание быть мамой перевесило все, и сейчас Шэрон признается, что ее сыновья – смысл ее жизни.