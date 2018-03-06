86-летняя актриса пришла на «Оскар» в том же платье, что и 56 лет назад

Главные мемы «Оскара»: шутки про харассмент, Мэрил Стрип в наряде феи-крестной и пьяная Дженнифер Лоуренс

Рита Морено пришла в платье, которое надевала 56 лет назад

«Оскар» — не только про красную дорожку и вручение наград. Это еще и сотни шуток о происходящем на самой церемонии, о странных (нелепых) поступках звезд, об их торжественных речах и заявлениях. Посмотрим, что же на этот раз нам приготовила главная киноцеремония года, и на что больше всего реагировали в Сети.

Осенью этого года, Хью Джекман в интервью «Комсомольской правде», который несколько лет назад вёл «Оскар», признался, что в этот раз вряд ли на церемонии возможно будет избежать тему сексуальных домогательств. И действительно — именно с этого и начал свой конферанс ведущий этого года, Джимми Киммел. Он спел оду статуэтке, вручаемой победителям: «Оскар — самый любимый и уважаемый человек в Голливуде, и есть очень веская причина, — сказал Киммел. «Посмотрите на него — держит руки, где вы можете их видеть, никогда не скажет грубого слова и, что важно, никакого пениса. Он буквально олицетворят ограничения. И, наверное, это именно как раз воплощение того человека, которого нам в наше время очень не хватает». Имя Харви Вайнштейна также было упомянуто. «Было много достойных кандидатов на исключение из Киноакадемии, но Вайнштейн победил всех».

Сеть уже поржала над конвертами, на которых написаны имена победителей: в этот раз, во избежание ошибок, номинации и победители были написаны просто гигантскими буквами

Киммел завершил свой спич о харассменте на серьезной ноте: «Мир наблюдает за нами. Нам нужно подать пример. Если мы будем работать сообща, чтобы прекратить сексуальные домогательства на рабочем месте, если мы сможем это сделать, то женщины будут в безопасности». Но лучшая шутка прозвучала, когда разговоре зашёл о фильме «Формула воды». Киммел сказал: «Мужчины вели себя настолько плохо, что женщины стали встречаться с рыбами». Ведущий также удачно пошутил над собой, вспомнив скандал прошлого года, когда он перепутал имя победителя: «В этот раз быстро не вставайте, немного подождите». Сеть уже поржала над конвертами, на которых написаны имена победителей: в этот раз, во избежание ошибок, номинации и победители были написаны просто гигантскими буквами.

Но довольно о харассменте. 86-летняя Рита Морено реально поразила многих своим нарядом. Актриса пришла на церемонию в платье, в котором она получала свой «Оскар» в 1962-м году. Тогда заветная статуэтка досталась ей за работу в картине «Вестсайдская история». В этот раз она присутствовала на «Оскаре» в качестве вручанта в номинации «Лучший фильм на иностранном языке», где, как раз, была представлена наша лента «Нелюбовь» Андрея Звягинцева. Соцсети буквально взорвались одобрительными постами: «Рита Морено пришла в платье, которое надевала 56 лет назад, а я не могу натянуть джинсы, которые носила прошлым летом». Мы думаем, что платье, конечно, не то же самое, а просто дублирует «лук». Но, тем не менее, выглядела 86-летняя звезда так же прекрасно.

Рита Морено реально поразила многих своим нарядом. Актриса пришла на церемонию в платье, в котором она получала свой «Оскар» в 1962-м году

Многие оценили и наряд Мэрил Стрип. Глазастые поклонники актрисы «разглядели» в платье актрисы образ феи-крестной из «Шрека». Мы не думаем, что это была заготовленная шутка, но вышло и правда забавно.

Многие оценили и наряд Мэрил Стрип

Некоторые умудрились шутить, даже не приезжая на «Оскар». Например, в Сети многие умились фотографии, которую выложил Маколей Калкин. Актёр, сыгравший сто лет назад гениальную роль в «Один дома», показал, как он проводит этот вечер — в костюме и бабочке, за плитой. Актёр варил макароны у себя на кухне (именно они и стали его праздничным ужином) и решил запечатлеть этот момент.

Актёр, сыгравший сто лет назад гениальную роль в «Один дома», показал, как он проводит этот вечер

Не обошли вниманием и Алана Риппона, бронзового призера Олимпиады — 2018 по фигурному катанию, который зачем-то пришёл на церемонию. Да еще и надел на церемонию весьма оригинальную «сбрую». Западная пресса назвала его «самым модным человеком в пустыне Безумного Макса».

Не обошли вниманием и Алана Риппона

Многие актеры любят на церемонии хлебнуть лишнего. Дженнифер Лоуренс уже дважды падала на вручении «Оскара». В этом году она могла повторить свой «полёт». Для этого было все необходимое — легкий градус в организме, полный бокал белого, нарядное платье от Диор и препятствие в виде сидений в зале «Кодак». Но, как мы могли видеть на фото, актриса умудрилась пролезть на своё место, не упав. Сеть откликнулась миллионом мемов — большинство пришло в восторг от того, что Лоуренс умудрилась не пролить ни капли из своего бокала.

Дженнифер Лоуренс уже дважды падала на вручении «Оскара». В этом году она могла повторить свой «полёт»

«Оскар» обрел «Форму воды». Главный приз у Гильермо дель Торо

На 90-й церемонии вручения «Оскаров» американская киноиндустрия занималась, главным образом, обновлением своих кадров. Многие из лауреатов, допущенных в этом году на священный пантеон, в высший эшелон мирового кино, не только никогда не держали в руках золотой статуэтки, но даже ни разу не были на нее номинированы. Так, в отличие от, скажем, Мэрил Стрип, номинированной в этом году в 21-й раз, никогда до сих пор не были отмечены Академией ни отличный характерный актер Сэм Рокуэлл, сыгравший помощника шерифа в «Трех билбордах на границе Эббинга, Миссури» Мартина Макдонаха, ни столь же потрясающая, но до сего времени мало кому известная Эллисон Дженни, исполнившая роль матери главной героини, фигуристки Тони Хардинг, в черной комедии «Тоня против всех». Между тем, именно им достались актерские награды в категории «лучшая второплановая роль» (подробности)

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На предыдущих крупных церемониях этого года («Золотой Глобус», «Грэмми») звезды своими нарядами выражали своё отношение к секс-скандалам в киноиндустрии, то надевая чёрные платья, то прикалывая к платьям розы. На «Оскаре» актрисы, видимо, исчерпав все возможности для молчаливого протеста, решили просто блистать. Западные СМИ сообщили, что полностью собраться актрисе категории А на вручение наград Киноакадемии стоит около 10 миллионов долларов. Посмотрим, кому удалось устроить «выход года» и оправдать вложения, а кто не смог произвести впечатление. (подробности)