«А как же Вика?» Николая Баскова кормит с ложечки и целует другая блондинка

Ольга Орлова, ведущая «Дома-2» и экс-солистка «Блестящих» выложила трогательное видео с золотым голосом России

Фото: инстаграм Ольги Орловой

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Видео, наделавшее шуму в рядах поклонников Виктории Лопыревой и Николая Баскова, выложила певица и ведущая «Дома-2» Ольга Орлова. В ролике прекрасная блондинка кормит с ложечки золотой голос России, приговаривая: «За папу», «За маму», «За шоу-бизнес» и что-то таинственно шепча ему за ухо. Последнюю ложку Басков предлагает «поднять» «За любовь», но Ольга кокетливо предлагает «Нет, за меня!»

— Ааааа, за тебя? Тогда нужно целоваться! — воодушевляется Басков и нежно целует блондинку в губы. — Всем хорошего дня! Покормите любимых!

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Фанаты тут же взорвали комментарии к посту восклицаниями: «А как же Вика?», «Что об этом говорит ваша будущая жена?», «Лопырева сегодня пропесочит Баскова», «Ничего себе — поворот событий!», «А за Лопыреву чего мороженко не съел?», «А где та,с кем он в Грозном тусовался и жениться обещал?».

Поклонники Ольги Орловой, напротив, обрадовались такому развитию событий: «Отлично подходите друг другу!», «А что? Очень красивая пара», «Идеальная пара! Что ещё мужикам надо… Главное — Олечка ему по росту подходит!», «Ой Басков — классный мужик, щедрый, не жадный, весёлый, компанейский, а главное — талантливый очень! Оленька, вы красавица!», «Милашки! Все, что делает Оленька, так нежно, так по-домашнему, целует она очаровательно».

Впрочем, некоторые осудили покупную еду в качестве «кормежки» для любимого: «Сьел мороженко? Ну, так это ж не еда, лучше б ты борща поел, так наелся б на весь день. Вкусно то, что приготовлено своими руками», «Зачем нужна женщина, когда есть точки общественного питания? Мороженое купили и покормили)))». А также выразили беспокойство о здоровье Баскова: «Главное, чтобы у Коли голос не сел и горло не заболело от такого количества мороженого!»

Николай Басков сделал репост видео в свой Инстаграм, сопроводив подписью: «Всё было так внезапно, вкусно и с такой любовью , что я даже пережил в конце впечатляющий счёт»

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