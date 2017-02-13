Адель сломала статуэтку «Грэмми» и отдала награду беременной Бейонсе

Британская певица отказалась от премии за лучший альбом года [фото]

Получая статуэтку за «Лучшую запись года», Адель нечаянно разломала ее пополам.

Такого поворота на вручении премии «Грэмми» не ожидал никто: певица Адель отказалась от премии за лучший альбом года в пользу своей коллеги Бейонсе. Церемония вручения одной из самых престижных наград в области музыки прошла минувшим вечером в Лос-Анджелесе. Абсолютной триумфаторшей в этом году стала британка Адель: исполнительница победила не только в главной номинации «Лучшая песня года» со свой композицией «Hello», но и выиграла еще в четырех номинациях. И в том числе в престижной категории «Лучший альбом года» за свой сборник «25».

Ее главной сопернице Бейонсе, которой так же прочили и «лучшую песню», и «лучший альбом», оставалось довольствоваться более скромной наградой — ей вручили приз за «Лучшее видео года». Звезда, недавно объявившая о своей беременности и появившаяся на сцене с заметно округлившимся животиком, явно расстроилась. Но тут случилось неожиданное. Приняв от организаторов статуэтку за лучший альбом, 35-летняя Адель расплакалась и заявила, что Бейонсе больше достойна премии, чем она.

— Большое спасибо, но я не могу принять эту награду, — сказала Адель в микрофон, обращаясь к залу. — Я очень тронута и благодарна, но мой идеал — это Бейонсе. И лучший альбом — это ее «Lemonade», он монументальный и очень продуманный. Он красивый, и в нем чувствуется душа. Бейонсе, ты — наш свет.

У всего зала в этот момент глаза были на мокром месте, и в первую очередь у Бейонсе. Шепча Адель из зала «Я люблю тебя», беременная поп-дива утирала слезы.

Сидящая в зале Бейонсе во время речи Адели не могла сдержать слез. Фото: кадр видео.

Позже на пресс-конференции Адель еще раз подчеркнула, что считает настоящей победительницей Бейонсе:

— Как я уже сказала в моей речи, альбом года для меня — это «Lemonade». Я болела за Бейонсе всей душой и чувствовала, что на этот раз пришло ее время получить награду. И что ей вообще нужно сделать, чтобы получить наконец этот приз?

Во время церемонии с Адель случилось еще одно маленькое происшествие: когда ей вручали статуэтку в номинации «Лучшая запись года», певица нечаянно разломала золотой граммофончик пополам. И сочла это лишним доказательством того, что половинка приза принадлежит Бейонсе.

Разломившийся пополам «Грэмми» Адель посчитала еще одним знаком того, что половинка ее награды принадлежит Бейонсе.Фото: REUTERStrue_kpru

Если отказ Адель от премии признают официально, это будет второй случай в истории церемонии. В 1990 году ирландская певица и активистка Шинед О’Коннор отказалась от «Грэмми», назвав премию «пронизанным фальшью надувательством».

Напомним, на прошлой неделе стало известно о том, что Бейонсе и ее супруг, рэпер Джей-Зи ждут близнецов. Счастливой новостью певица поделилась в своем Инстаграме, и всего за семь часов ее снимок с беременным животиком стал самым популярным за всю историю соцсети, собрав миллионы «лайков».

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Красная дорожка церемонии собрала весь цвет американского шоу-бизнеса. Знаменитые красавицы, по традиции, соревновались нарядами, стараясь привлечь к себе внимание публики (подробности).