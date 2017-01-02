Адвокат Добровинский: «Никаких судов Маруани против Киркорова больше не будет!»

Московская полиция отказала артисту в возбуждении уголовного дела против француза

Александр Добровинский оптимистично прокомментировал решение следствия

Новый год с чистого листа — видимо, подумали стражи правопорядка и отказали Филиппу Киркорову в жалобе против музыканта группы Space.

Накануне больших праздников принято понимать и прощать. Напомним, Дидье Маруани обвинял короля российской эстрады в плагиате. А Киркоров, в свою очередь, обратился к полицейским с жалобой, мол, француз вымогал у него миллион евро, хотя автор песни «Жестокая любовь», ставшей предметом спора, не он, а композитор Олег Попков.

— ГСУ столичной полиции вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела по заявлению певца о вымогательстве у него денежных средств и распространении в отношении него порочащей информации,-сообщают в пресс-службе МВД.-

29 ноября текущего года в полицию обратился певец с заявлением о вымогательстве денежных средств и распространении в отношении него порочащей информации, на основании которого проведены проверочные мероприятия в соответствии со ст.145 УПК РФ.

Никаких судов Маруани против Киркорова больше не будет! Фото: Виктор ГусейновАртем Геодакян/ТАСС

По результатам проверки установлено, что в действиях лиц, указанных заявителем, отсутствуют признаки состава преступления, предусмотренного ст. 163 УК РФ «Вымогательство».

Кроме того, тем же решением установлено отсутствие в действиях заявителя состава преступления, предусмотренного ст. 306 УК РФ «Заведомо ложный донос», поскольку с учетом установленных в ходе проверки обстоятельств, последний субъективно воспринимал сложившуюся ситуацию касаемо распространенных в СМИ сведений о плагиате и финансовом урегулировании спорного вопроса.

Тем временем, адвокат Филиппа Киркорова Александр Добровинский оптимистично прокомментировал решение следствия. Ведь его команда доказала главное — песня Попкова «Жестокая любовь» была написала на пять лет раньше композиции Маруани.

Вот, что написал в своём Фейсбуке о решении полиции Добровинский:

«Вот как поступили умные офицеры в ГСУ :

1. Отказали Киркорову в возбуждении по вымогательству.

2. Отказали французу по заявлению в Лже доносе.

3. Отказали французу в плагиате!

При этом провели свою экспертизу лучшими специалистами РФ (так сами утверждают).

4. Таким образом никаких судов в отношении авторских прав ожидать не приходится. Француз без денег с приятными воспоминаниями о ночных беседах .

5. Вы думаете это конец?

6. Вы ошибаетесь. Во второй половине января следущий акт спектакля .

История для Филиппа закончилась. Никто и никогда не будет к нему приставать с глупостями. Француз утерся и не заработал ничего. Судов не будет никаких и нигде. Что и требовалось доказать!»

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Эффектная блондинка Люся Фэйл последние двадцать лет живет в Америке. Красотка увлекается музыкой 80-х. Собственно, из-за этого увлечения и распался ее брак. Муж ушёл от неё, узнав о романе с Дидье Маруани. Да-да, с тем самым, который последние два месяца грозит Филиппу Киркорову судом за песню «Жестокая любовь». Мол, мелодия похожа на его композицию «symphonic space dream». Между тем, пока француз только «бомбит» СМИ громкими заявлениями, на него подал в суд Олег Попков, композитор «Жестокой любви» (подробности)