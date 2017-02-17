Актер Киану Ривз: Слишком поздно. Мне 52 года и я не собираюсь становиться отцом!

Актер дал откровенное интервью, в котором рассказал о работе и личной жизни

Киану Ривз

Киану Ривз давно не давал интервью, но, похоже, скорое появление в прокате фильма «Плохая партия» подтолкнула актера к общению с прессой. Он дал большое интервью британскому журналу Esquire, где рассказал о работе и личной жизни. В частности, он заявил, что ему уже поздно становится отцом.

«Я слишком… Слишком поздно. Все кончено. Мне 52, и я не собираюсь становиться отцом», — признался звезда «Матрицы».

Личная жизнь Киану Ривза всегда складывалась непросто. Звезда фильма «Константин» никогда не был женат. В 1999 году у Ривза и его коллеги Дженнифер Сайм родилась мертвая дочь Ава. Спустя два года сама Дженнифер погибла в автокатастрофе. Ходили слухи, что она находилась под воздействием лекарств или наркотиков. Ривз похоронил возлюбленную рядом с могилой их дочери.

После того, актер замкнулся и стал вести достаточно уединенный образ жизни. Три года назад он пытался построить отношения с русской актрисой Анной Скидановой, известной по ролям в сериалах «Закрытая школа» и «Ангел или демон». Разница в 22 года влюбленных не смущала. Также актеру приписывали романы с актрисами Шарлиз Терон и Боженой Новакович.

Отметим, что недавно Ривз был куда позитивнее в отношении собственной личной жизни. Так, он признавался, что верит в любовь несмотря ни на что. «Я романтик в душе, но еще ни разу не нанимал самолет, который рисовал бы в небе что-то типа: «Приглашаю тебя на ужин, а потом мы улетим в Париж!» Нет, но я надеюсь, что однажды я захочу это сделать. Очень надеюсь и жду. Короче, список прекрасных романтических поступков у меня наготове. Это всегда прекрасно – когда я кого-то люблю…» – говорил в интервью Ривз.