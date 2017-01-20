Актеры спектакля «Мужчина нарасхват» отказываются работать с Ольгой Бузовой

Скандал с Марией Горбань принял неожиданный поворот

Актёры спектакля «Мужчина нарасхват» не спешат работать с Ольгой Бузовой на сцене

Ольга Бузова на днях заявила, что решила вернуться на театральную сцену и вновь появится в спектакле «Мужчина нарасхват». Никто не ожидал, что этот анонс в итоге приведет к скандалу, ведь оказалось, что все это время главную роль в спектакле играла звезда сериала «Кухня» Мария Горбань и ее о замене никто не предупредил. О том, что она больше не задействована в спектакле она узнала от поклонников.

Мария написала в Instagram, что не ожидала получить такой удар в спину: «Вот так бывает в нашей профессии. Узнаю от поклонников, что больше не играю в спектакле, которому посвятила полтора года жизни — творчества, гастролей, рекламы. Жаль, что это происходит за спиной. Ужасно неприятно. Но, что могу сказать, хорошего зрителя Вам, друзья! Всем МИРА» (Орфография и пунктуация здесь и далее авторские. — Прим. ред.).

До назначения Бузовой, роль в спектакле играла актриса Мария Горбань.

Вскоре пост Маши прокомментировала супруга актера Евгения Никишина, исполняющего одну из ролей в спектакле. «Киса!!! Никто тебя не предавал!!! Сами не знали!!!» — написала Татьяна Никишина.

«Таню! По мальчикам вопросов нет! Ты же знаешь, я случайно афишу увидела. А Антону (Вероятно, Антон Лирник — прим. ред.) неделю назад сказали, что я в курсе», — ответила Мария.

Позже Татьяна написала, что Евгений Никишин и Сергей Писаренко отказались играть в спектакле в новом составе: «Любовь наша!!! И Сергей и Женя отказались играть без тебя!!»

По всей видимости, другие актеры также не были предупреждены о замене актрисы и отказались работать с Ольгой Бузовой.