Актриса Лола Керк появилась на «Золотом глобусе» с небритыми подмышками

Героиня сериала «Моцарт в джунглях» эпатировала публику своим видом

О выходке звезды уже написали крупнейшие британские и американские порталы

26-летняя британская актриса Лола Керк известна по нескольким ролям в сериалах, однако, в большом кино девушка знаменитой пока не стала. Видимо, поэтому звезда сериала «Моцарт в джунглях» решила эпатировать публику церемонии «Золотой глобус» другими вещами. Она появилась перед журналистами в открытом платье с небритыми подмышками. И похоже, своего девушка добилась. О выходке звезды уже написали крупнейшие британские и американские порталы.

Хотя надо отметить, трюк- это не нов. В последнее время растительность в области подмышек напоказ выставляли Майли Сайрус, Скаут Уиллис и Мишель Родригез.

Героиня сериала «Моцарт в джунглях» эпатировала публику своим видомФото: EAST NEWS

И надо отметить, реакция фанатов каждый раз была негативной. Звезд осуждали поклонники и требовали привести себя в ухоженный вид, дабы не позорить гордое звание женщин. Вот и подписчики Лолы Керк написали к фотографиям с мероприятия в Instagram, что обескуражены таким поведением:

«Не могу поверить, что есть люди, которые считают, что это красиво!», «Я не понимаю, неужели нельзя сделать лазерную эпиляцию!», «Это отвратительно!», «На мой взгляд, девушки не должны себе позволять такое».

К слову, законодательницей «моды на естественность» стала в свое время Мадонна. Потом поп-дива повторила эпатажную выставку в более зрелом возрасте. А в 2014-м году артистка опубликовала в своих соцсетях снимок с подписью «Длинные волосы –ну и плевать!». Но и на этом Мадж не остановилась. Чуть позже она выставила в свой Инстаграм очередную порцию небритости. Но уже не своей, а красавицы-дочери, Лурдес. И подписала: «Бунтующее сердце (так называется тур Мадонны) — посмотрим на реакцию». Часть поклонников, конечно же, начала веселиться и писать, мол, круто. Другие принялись «фукать» — как некрасиво и неприлично. Мол, ради самопиара еще и ребенка заставила отрастить волосы на подмышках. Тем не менее, фото лайкнуло почти 40 000 человек.

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