Александр Ф. Скляр и Арсений Бородин спели в Барнауле 18 марта

mavit
Автор: mavit Март 20, 2018 05:45

Александр Ф. Скляр и Арсений Бородин спели в Барнауле 18 марта

Концерт был посвящен годовщине присоединения Крыма к России [фото + видео]

Александр Ф. Скляр и Арсений Бородин спели в Барнауле 18 марта

Со сцены в этот вечер звучали и советские хиты, и рок-музыка, и рэп, и стихи русских поэтов, и народные песни.

Действо, происходящее на площади Сахарова, было похоже на пульс березового сока. В этот момент у дерева объединяются и старые корни, и новые веточки, оно крепчает.

На площадь 18 марта к 19-00 пришли люди разного возраста. Первыми на сцену вышел хор древнейшего Свято — Данилова монастыря. Монахи в белых одеждах пели старинные песни, в которых намешаны и боль, и тоска, и любовь, и надежда. Следом зрители вместе с Александром Ф.Скляром и группой «Ва-Банкъ» очутились в электричке, несущейся из Москвы то в никуда, то на Алтай.

На экране в это время мелькали душевные провинциальные дворики. Земляк Арсений Бородин, вспомнив барнаульские улочки, ностальгически спел об ушедшем детстве, которое он не забывает

— Мы тебя тоже помним,- аплодируя, кричали ему барнаульцы.

Концерт в годовщину присоединения Крыма в Барнауле.Иван ОЛЕКСЮК

Со сцены в этот вечер звучали и советские хиты, и рок-музыка, и рэп, и стихи русских поэтов, и народные песни.

В итоге, не поверите, пожилые люди пробовали залихватски танцевать под рэп, а юные пацаны и девчонки подпевали и монахам, и казакам (среди участников концерта был и один из лучших мировых коллективов — ансамбль «Казачий круг).

А потом, перед восхитительным салютом на площади звучал гимн России. И опять же, пели его практически все — и стар, и млад.

Александр Ф. Скляр и Арсений Бородин спели в Барнауле 18 марта

Концерт в честь годовщины присоединения Крыма к России прошел в Барнауле.

Александр Ф. Скляр и Арсений Бородин спели в Барнауле 18 марта

Концерт в честь годовщины присоединения Крыма к России прошел в Барнауле.

Александр Ф. Скляр и Арсений Бородин спели в Барнауле 18 марта

Концерт в честь годовщины присоединения Крыма к России прошел в Барнауле.

Александр Ф. Скляр и Арсений Бородин спели в Барнауле 18 марта

Концерт в честь годовщины присоединения Крыма к России прошел в Барнауле.

Александр Ф. Скляр и Арсений Бородин спели в Барнауле 18 марта

Концерт в честь годовщины присоединения Крыма к России прошел в Барнауле.

Александр Ф. Скляр и Арсений Бородин спели в Барнауле 18 марта

Концерт в честь годовщины присоединения Крыма к России прошел в Барнауле.

Александр Ф. Скляр и Арсений Бородин спели в Барнауле 18 марта

Концерт в честь годовщины присоединения Крыма к России прошел в Барнауле.

Александр Ф. Скляр и Арсений Бородин спели в Барнауле 18 марта

Концерт в честь годовщины присоединения Крыма к России прошел в Барнауле.

Александр Ф. Скляр и Арсений Бородин спели в Барнауле 18 марта

Концерт в честь годовщины присоединения Крыма к России прошел в Барнауле.

Александр Ф. Скляр и Арсений Бородин спели в Барнауле 18 марта

Концерт в честь годовщины присоединения Крыма к России прошел в Барнауле.

Александр Ф. Скляр и Арсений Бородин спели в Барнауле 18 марта

Концерт в честь годовщины присоединения Крыма к России прошел в Барнауле.

Александр Ф. Скляр и Арсений Бородин спели в Барнауле 18 марта

Концерт в честь годовщины присоединения Крыма к России прошел в Барнауле.

Александр Ф. Скляр и Арсений Бородин спели в Барнауле 18 марта

Концерт в честь годовщины присоединения Крыма к России прошел в Барнауле.

Александр Ф. Скляр и Арсений Бородин спели в Барнауле 18 марта

Концерт в честь годовщины присоединения Крыма к России прошел в Барнауле.

Александр Ф. Скляр и Арсений Бородин спели в Барнауле 18 марта

Концерт в честь годовщины присоединения Крыма к России прошел в Барнауле.

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mavit
Автор: mavit Март 20, 2018 05:45
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