Александр Ширвиндт безмолвно скорбит по Державину

Актер Александр Олешко разместил у себя в Инстаграме фотографию Александра Ширвиндта. Этот портрет своего учителя Олешко сделал через час после того, как стало известно об уходе Михаила Державина…

С Державиным они дружили с детства, не то с девятилетнего возраста, не то с двенадцати лет — сейчас не вспомнишь

Какие чувства испытывает человек, когда уходит друг, которого знаешь дольше, чем родного сына? Дольше, чем жену? Тоска? Покаяние? Ностальгия?

Наверное, все вместе. Но лучше обойтись без слов. Молчание в данном случае красноречивей.

Весь вчерашний день Александр Анатольевич Ширвиндт не отвечал на телефонные звонки — ни дома, ни на работе, ни по мобильному телефону. Зачем слова? С Державиным они дружили с детства, не то с девятилетнего возраста, не то с двенадцати лет — сейчас не вспомнишь. Давно это было. И целая жизнь — в одном портрете…

Михаил Державин скончался вчера, 10 января, на 82-м году жизни. Народного артиста похоронят на Новодевичьем кладбище 15 января. Прощание и гражданская панихида пройдет в театре Сатиры в понедельник, начало в 11.00.

МНЕНИЕ

Михаил Державин ушел тихо, деликатно…

Анастасия ПЛЕШАКОВА

Брать интервью у Михаила Державина было счастьем для журналиста. Он радовался звонку из редакции, как будто бы только того и ждал. Хотя, конечно, это было не так. Сколько он повидал корреспондентов за свою жизнь – не сосчитаешь. И все равно к нашему брату относился с уважением. Возможно, потому что его единственная дочка Маша закончила журфак. А возможно, потому, что обижать ЛЮБОГО собеседника, даже незнакомого и необязательного, было не в его характере. Державин — настоящий интеллигент (подробности)

ИНТЕРВЬЮ

Михаил Державин: «Руки у раненых были в гипсе, они аплодировали так, стучали о коленочку или о край стула»

Актер Михаил Державин — коренной москвич. Он появился на свет в июне 1936 года в том же роддоме на Новом Арбате, откуда в разные годы мамы вынесли на руках Александра Ширвиндта, Андрея Миронова, Марка Захарова, Аркадия Арканова. Отец Михаила Михайловича — знаменитый актер Театра имени Вахтангова. В июне 1941-го семья отпраздновала пятилетие Миши, а через несколько дней началась война. В начале осени, когда уже шли бои в окрестностях Киева, Ленинграда и Смоленска, театр отправили в эвакуацию, в Омск (подробности)

ПРАВИЛА ЖИЗНИ

Михаил Державин: Романов «на стороне» я никогда не заводил

Тонкий, блистательный артист, мастер комедии и драмы, любимец публики. Невероятно обаятельный, красивый и элегантный мужчина. Да и человек на редкость доброжелательный. Таким мы запомним Михаила Михайловича. Выглядел артист даже в пожилом возрасте просто потрясающе. Я, говорил, элегантный, как рояль! А в глазах — озорные искорки… Каждое интервью с Державиным – событие, настолько хорошим и веселым он был рассказчиком (подробности)