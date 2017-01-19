Алена Апина ответила критикам «клипа в стрингах»: «Моя голая задница не так уж и плоха!»

Певица довольна тем, какую популярность обрело ее новое видео благодаря скандалу: «специально так не получится за большие деньги» [видео, аудио]

Экс-солистка «Комбинации» предоставила много тем для пересудов

После новогодних праздников людям требовалось что-нибудь бодрящее. Клип Алены Апиной на песню «Близость» с задачей справился на «ура»: экс-солистка «Комбинации» предоставила много тем для пересудов. Говорили о ее фигуре (52-летняя Апина большую часть клипа проводит в нижнем белье), о песне, которая то ли «сплагиачена», то ли нет у британской певицы Jem…

И вот артистка сама рассказала Радио «Комсомольская правда», что обо всем этом думает.

Алена смело обнажилась до кружевного белья. Фото: кадр видео

Алена Апина — Радио «Комсомольская правда» о своем новом клипе: «Эта голая задница не так уж и плоха!»

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— Вы планировали спровоцировать публику?

— Я еще в прошлом году показала клип ребенку (16-летней дочери Ксении). Причем так долго ее к этому готовила, что когда дочь увидела клип, сказала: «Мам, ты совсем, что ли? Что тут такого?». Сейчас она смеется и не понимает, что происходит, из-за чего такой шум. Как и я. Считаю, что это красивое видео. Не говорю сейчас, что я — красавица, но снято все очень качественно, художественно, режиссер Аслан Ахмедов справился просто блестяще.

А то, что у меня там голая задница… Понимаете, во-первых, она не так уж плоха. И потом, я себя считаю все-таки здравомыслящим человеком. Если бы там были какие-то проблемы, я не стала бы ее показывать. А так — это моя реальная задница, какая есть. Половина женщин в нашей стране после 30 лет начинает себя готовить к погосту. А я хочу напомнить о том, что возраста вообще не существует, вернее, он существует только в нашей башке. Вот — мега-задача, которая передо мной стояла.

Первый образ Алены — рыжая бестия. Фото: кадр видео.

Голая задница не была самоцелью, а скорее «краской» для того, чтобы достичь необходимой эмоции, нужного внутреннего женского состояния… Клип-то для взрослых женщин. И я не понимаю негатива, который сейчас льется в Сети. Мне обидно, что некоторые люди замечают только то, что «Апина показала голую задницу» и не видят других вещей. Ну и что? Я же не показала голую «передницу». Бьорк вообще несколько лет назад сняла клип на фоне порноролика, но она так красиво это сделала! Если люди такими вещами создают атмосферу, то почему нет? Показать ж..у я могла уже очень давно, мне стесняться нечего. Но зачем? А сейчас как раз настал подходящий момент.

— Как придумывали клип?

— Сначала я увидела офигенски красивого юношу, который офигенски красиво читал стихи — сначала Маяковского, потом Бродского, Блока… Не могла оторваться. Потом узнала, что его зовут Аслан Ахмадов. Узнала, что он еще, ко всему прочему, певец, режиссер и фотограф. Пригласила его к себе в программу на радио. Оказалось, что мы знакомы — он был помощником режиссера на моем клипе в 1999 году. Уходя, я показала ему песню, он загорелся снять на нее клип. Я предложила сначала сценарий, в котором присутствуют взрослая я и взрослый мужчина. Но он сказал, что такое видео «утонет» в Интернете и предложил другой вариант.

52-летняя Алена крупным планом демонстрирует аппетитные формы и кружевные стринги. Фото: кадр видео

— У вас в клипе разные образы. Вы вместе их придумывали?

— Нет, это все придумал Аслан. Например, к образу «роковой женщины в красном белье» мы приготовили черный парик. Но когда я его надела, это было такое странно-отвратительное зрелище… Съемочная смена уже почти закончилась, непонятно было, что делать. Тогда просто сняли с моей помощницы шарф, намотали мне на голову, зацепили какими-то брошками… И образ сложился.

А вообще самое страшное — проблема с нижним бельем. Обычно наряды на съемку находит костюмер: берет одежду в аренду в магазине, затем, после съемок возвращает. А нижнее белье возврату и обмену не подлежит. И мне пришлось самой очень долго ходить и искать его, как городской сумасшедшей. Плюс у меня еще развод (в конце прошлого года певица рассталась с супругом, Александром Иратовым), а я хожу по бутикам эротического белья… Продавщицы на меня смотрели понимающим взглядом — мол, тетеньке надо как-то взбодриться. По площадке в белье тоже было непросто ходить — там же много народу: хореографы, операторы, художники. И все они — мужчины. Одно дело в клипе — ты мгновение в этом образе. Но когда живешь в трусах и лифчике на площадке целые сутки…

Второй образ — нежной блондинки. Фото: кадр видео

— В Интернете сообщается, что вы сами написали музыку и текст, но многие увидели в песне плагиат…

— Вот я сижу теперь, жду, когда за мной прилетят — или расстреливать, или сажать в тюрьму. А может, Интерпол заберет?.. Я ненавижу фразу «нот всего семь», но сейчас вынуждена ее произнести. О существовании британской певицы я узнала, лишь когда после выхода клипа мне прислали ссылку. Я не исключаю, что могла где-то слышать ее краем уха. Но специально «драть» нота в ноту…

Песня изначально у меня была записана в двух вариантах. Первый — он как раз более роковый, более танцевальный. А тот, на который сняли клип, сделан другим аранжировщиком — именно его выбрал режиссер, он удобнее для провокации, для рассказа про взрослую любовь, в нем ничего не мешает, не отвлекает. Я более чем уверена, что аранжировщик, который делал этот вариант, тоже не слышал «британскую» песню, он уж точно далек от всего этого!

Третий образ — роковая красотка в черной чалме. Фото: кадр видео

У меня до сих пор нет четкого ответа, почему так получилось. Наверное, так сошлись звезды. У меня «Инстаграм» просто «опух» от комментариев — близкие отбирают телефон, чтобы я их не читала. И, в этой истории выходит, что я «подстраховалась» со всех сторон — если бы моя «голая задница» была бы никому не нужна, то есть еще история с «плагиатом». Я такая молодец! (Смеется.)

В Америке слегка подзабытые люди, которые снова хотят стать популярными — а это примерно моя история — платят огромные деньги, чтобы сделать такой финт. Но с этой темой, «возвращением», работает мало продюсерских компаний: никто не может дать гарантий, что получится… Я и не ставила перед собой такую задачу — давно уже свыклась со своим местом и подогнала жизнь под новые рамки. У меня есть свои концерты, меня все устраивает. Но сейчас смотрю на все, что происходит, и у меня просто челюсть лежит на полу.

Алену Апину обвинили в плагиате песни британской певицы

Пару дней назад в российском интернете случилась сенсация: 52-летняя Алена Апина презентовала эротический клип на песню «Близость». Режиссером стал Аслан Ахмедов, близкий друг покойной Людмилы Гурченко и мастер снимать уже не очень юных эстрадных див в соблазнительных позах. Вот и Алена на экране томится в разных позах, демонстрируя продукцию лучших бельевых марок. Это уже не «комбинация» — это комбидресс, бюстгальтеры, стринги, чулочки… (подробности)

Алена Апина — «Близость» (видеоклип) — 2017. Алена Апина — «Близость» (видеоклип) — 2017 Режиссер: Аслан Ахмадов муз. и сл: А.Апина