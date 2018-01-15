Алена Хмельницкая в свой день рождения поделилась честным фото в купальнике

Актрисе исполнилось 47 лет

Судя по счастливому выражению лица актрисы, ей очень хорошо

Свой очередной день рождения Алена Хмельницкая вместе с возлюбленным Александром Синюшиным решила отпраздновать на Гоа. Пара прекрасно проводит здесь время, наслаждаясь океаном, солнцем и холодным белым вином. Судя по счастливому выражению лица актрисы, ей очень хорошо в союзе с новым мужчиной, поэтому актриса так легко и много делится фотографиями из отпуска. А вот на свой личный праздник звезда опубликовала снимок, где предстала в купальнике. Причем, надо отдать должное исполнительнице звездной роли в фильме «Сердца трех» она не стала принимать кокетливых поз и использовать фильтры, чтобы усовершенствовать и без того прекрасную фигуру. Снимок вышел честным.

«Спасибо моим самым лучшим родителям на свете! Спасибо моим доченькам, спасибо моему любимому и моим друзьям за то, что я такая, какая есть, за то, что вы рядом со мной радуетесь, переживаете и поддерживаете меня! Спасибо всем вам, за ваши комментарии, поздравления, эта та обратная связь, которая мне необходима! Полетели дальше», — написала Хмельницкая под фотографией.

Отметим, что вместе с Аленой на курорте отдыхают дочь актрисы от первого брака с Тиграном Кеосаяном Ксения, которая, как и мама, кажется, влюблена в Индию.