Алену Апину обвинили в плагиате песни британской певицы

В соцсетях отметили, что композиция буквально до ноты совпадает с композицией британской певицы Jem — «Save me» [видео]

Как «Близость» Апиной совпадает с композицией Jem — «Save me». Экс-«комбинашку» обвиняют в плагиате песни британской певицы

Пару дней назад в российском интернете случилась сенсация: 52-летняя Алена Апина презентовала эротический клип на песню «Близость». Режиссером стал Аслан Ахмедов, близкий друг покойной Людмилы Гурченко и мастер снимать уже не очень юных эстрадных див в соблазнительных позах. Вот и Алена на экране томится в разных позах, демонстрируя продукцию лучших бельевых марок. Это уже не «комбинация» — это комбидресс, бюстгальтеры, стринги, чулочки…

Но потом народ еще и прислушался к музыке. И оказалось, что песня-то — плагиат! Она буквально до ноты совпадает с композицией британской певицы Jem — «Save me». И правильно — зачем выдумывать новое, когда уже все придумано? Тем более, песня британки увидела свет аж в 2004 году, и все те, кто тогда увлекался творчеством артистки, его позабыли…

Комментаторы в соцсетях разделились на два лагеря. Одни начали высмеивать артистку: мол, если кто не слышит в «Близости» «Save me», тому медведь на ухо наступил. Другие, наоборот, защищают кумира: «Алена Апина красивая, симпатичная, уверенная в себе женщина. И ей с ее музыкальным образованием что-то у кого-то копировать не имеет смысла — она выше этого! Песня «Близость» может быть чуточку схожа с другой, и тут же злые люди готовы танцевать канкан от радости, что нашли изъян у Алёны Апиной…»

В пресс-релизе, кстати, говорится, что автором музыки и текста стала сама Апина. Пока она не дает никаких комментариев по поводу трека, но зато говорит, что вскоре появится новая рок-аранжировка. Может, с ней песня перестанет быть похожа на давно забытое старое?

МНЕНИЕ ПРОТИВ

Нет, Алена, ты не Кайли

Петр АФАНАСЬЕВ

После этого клипа в голове крутится один вопрос: откуда у народной артистки России подобные фантазии? Что она хочет доказать — что все еще может двигать собой в страстном танце? Даже не важно, на сколько она выглядит (а выглядит она хорошо); дело губит ее слегка испуганный взгляд — «Скажите, я же секси? Или нет?» Какая уж с таким взглядом эротика.

Кто-то, изучая «Близость», вспомнит Милен Фармер, знаменитую француженку без возраста (именно ей Апина, похоже, в первую очередь пытается подражать). А кому-то придет на ум Кайли Миноуг — ей тоже под полтинник, а она все крутится на эстраде в шифоновых платьицах. Но, простите, то Кайли, хрупкая богиня ночных клубов, за которой не тянется шлейфа колхозных хитов «Ксюша», «Леха» и «Бухгалтер». А за Аленой Апиной он будет тянуться всю жизнь. И любые попытки сменить имидж, быть изысканной и эротичной будут вызывать в памяти лишь слово «изячно». «Хочу быть изячной». И трепетной. Но уже не выйдет: полжизни она работала на репутацию, и теперь репутация работает против нее.

МНЕНИЕ ЗА

Руки прочь от красоты!

Денис КОРСАКОВ

Надеюсь, я не буду обвинен в дурновкусии, если скажу: Алена Апина выглядит прекрасно. С учетом своего возраста. Да и без его учета — тоже. Можно критиковать песню или актерскую «игру», которую Апина демонстрирует в клипе. Но выдвигать претензии к внешности певицы как минимум странно.

История кино и шоу-бизнеса знала множество случаев, когда женщины с годами только хорошели. Тина Тернер или Шер в молодости были, положа руку на сердце, довольно страшненькими — а после сорока в них обнаружились и красота, и сила. Джиллиан Андерсон или Сигурни Уивер тоже в этом возрасте буквально засияли. Да и на ровесницу Апиной Монику Беллуччи жалоб пока ни от кого не поступало. И это не красота статуй, а нормальная, живая женская красота. Любой специалист подтвердит, что женская сексуальность с годами только расцветает.

О чем вообще речь? Что, приняли закон, по которому красивая женщина по достижении определенного возраста должна носить валенки и кутаться в оренбургский пуховый платок? Апина всю жизнь в шоу-бизнесе, а в нем главное — уметь себя показать. И она умеет — и к счастью, ей есть что показывать.