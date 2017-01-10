Алла Михеева провела новогодние каникулы с бывшим женихом Ольги Бузовой

Александр
Автор: Александр Январь 10, 2017 04:45

Алла Михеева провела новогодние каникулы с бывшим женихом Ольги Бузовой

Алла Михеева провела новогодние каникулы с бывшим женихом Ольги Бузовой

Пара выкладывает много фото вдвоем

Актриса старалась не выставлять личную жизнь напоказ, но, похоже, сейчас счастье переполняет исполнительницу «Острого репортажа» до краев

Несмотря на большую популярность о личной жизни звезды «Вечернего Урганта» Аллы Михеевой до недавнего времени было известно немного. Актриса старалась не выставлять ее напоказ, но, похоже, сейчас счастье переполняет исполнительницу «Острого репортажа» до краев и она стала больше делиться совместными снимками с любимым. Избранником звезды стал бизнесмен Тимофей Майоров.

На новогодние каникулы пара отправилась вместе в Куршевель, чтобы покататься на лыжах. Днем ребята вовсю осваивали лыжню, а вечером прекрасно проводили время в компании друзей. Причем в качестве место своего проживания влюбленные выбрали фешенебельный отель в самой престижной части Куршавеля — Les Trois Vallées. Номер в гостинице здесь обходится около 30 тысяч рублей в сутки. И это еще цена со скидкой. Но судя по всему, парочка решила себе ни в чем не отказываться и если уж отдыхать то с максимальнос комфортом.

Надо отметить, что Тимофей Майоров уже попадал под пристальное внимание прессы, когда семь лет назад ухаживал за Ольгой Бузовой. Тимофей Майоров стал вторым мужчиной после Романа Третьякова, с кем у Ольги Бузовой был публичный роман. Правда, омрачены они были мутной историей с пропажей иномарки.

allamikheeva
Алла Михеева провела новогодние каникулы с бывшим женихом Ольги Бузовой

Тогда Тимофей заявил о пропаже своего BMW X5, но вот когда началось следствия в показаниях Майорова, Бузовой и соседей начались нестыковки и выяснялось, что заявление Тимофей подал только через месяц после того, как авто пропало. Тогда и родилась версия, что эта афера затеяна с целью получить страховку в размере 4,5 миллионов рублей. Впрочем, тогда договорится с правоохранительными органами удалось миром. Сейчам Майоров управляет компанием по строительству деревянных домов. Кроме того, он гражданин Финляндии.

allamikheeva
Алла Михеева провела новогодние каникулы с бывшим женихом Ольги Бузовой

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Александр
Автор: Александр Январь 10, 2017 04:45
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