Алсу оформляет материнский капитал, а дети Цыганова получают помощь от театра

Как живут многодетные знаменитости — с полосы

У Григория Лепса и его жены Анны — трое детей: Ева, Николь и Иван. Фото: Личный архив Г. Лепса

Недавно актер Игорь Петренко («Водитель для Веры», «Тарас Бульба») стал отцом в четвертый раз. И таких звездных семей, в которых подрастают по трое и больше детей, с каждым днем все больше. Постоянные съемки и гастроли не мешают артистам брать на себя ответственность, потому как они уверены: всех наследников смогут одеть, обуть, прокормить и дать образование. Мы посмотрели, как поставлено воспитание в некоторых звездных семьях.

Алсу и Ян Абрамов

В августе прошлого года 33-летняя Алсу родила третьего ребенка. Роды прошли в израильской клинике Ихилов.

Алсу с дочерьми.Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВАtrue_kpru

Сейчас молодая мама с маленьким Рафаэлем (малыша назвали в честь дедушки Яна) живут в Лос-Анджелесе, где климат благоприятен для новорожденного. Как нам удалось узнать, едва певица вернется в Россию, она займется сбором документов для положенных ей льгот — материнского капитала и бесплатного места на парковке.

Григорий и Анна Лепс

У артиста и его жены Анны — трое детей: Ева, Николь и Иван. Плюс дочь Инга от первого брака, которая часто бывает у отца. Семья восемь лет жила на Саввинской набережной Москвы, но в сентябре 2015 года переехала за город, в свой дом, где большой семье просторнее. Лепс и его супруга — достаточно строгие в воспитании. Например, первый айфон у Евы появился, когда ей исполнилось 10 лет, хотя девочка просила его гораздо раньше. Если кто-то из детей провинится — лишается телевизора. Компьютер — строго по часам, общение в соцсетях тоже дозировано. В семье есть нерушимая традиция: в девять часов вечера дети собираются за столом, а потом отправляются спать.

Григорий и Анна Лепс.Фото: Михаил ФРОЛОВtrue_kpru

У Анны есть помощницы по хозяйству, они занимаются уборкой и готовкой. Но когда Григорий дома, жена готовит для него сама. Забирает и привозит детей с уроков водитель. Ева и Николь учатся в школе в районе Арбата, популярной среди наших звезд.

Анна Лепс с детьми.Фото: Михаил ФРОЛОВtrue_kpru

Алексей Кортнев и Амина Зарипова

Лидер группы «Несчастный случай» — отец пятерых детей. В нынешнем браке с гимнасткой Аминой Зариповой у него появились сыновья Арсений и Афанасий, а также дочь Аксиния. От предыдущих отношений у музыканта есть сын Артемий (его мама — певица Ирина Богушевская) и сын Никита (мама — актриса Елена Ланская). Кстати, дочь Ася появилась на свет благодаря процедуре ЭКО — и все потому, что у Алексея в роду четыре последних поколения не рождались девочки. Поэтому Кортнев и Зарипова решили воспользоваться искусственным оплодотворением, позволяющим запрограммировать пол ребенка.

Алексей Кортнев и Амина Зарипова с сыновьями Арсением и Афанасием и дочерью Аксинией.Фото: Instagram.comtrue_kpru

Старшие дети, по словам Алексея, не ревнуют к младшим, хотя и были обделены отцовской лаской. Зато сейчас артист старается всем детям уделять одинаковое количество внимания. Кортнев называет себя отцом-«тряпкой» и считает, что воспитать достойную смену можно лишь своим примером, а не нравоучениями. Не так давно Алексей и Амина построили большой дом в Подмосковье, тем самым решив «квартирный вопрос».

Рома и Елена Жуковы

В 2015 году исполнитель хита «Я люблю вас, девочки!» стал отцом в седьмой раз. Все дети певца родились в разных странах: Полина — в России, Елизавета-Виктория — в Британии, Никита — на Кипре, Анжелика — в США, София-Виктория — во Франции, Виктория-Элизабет — в Австралии, Стивен Энтони — в Германии. В 2012 году случилась трагедия: пятилетняя Елизавета-Виктория, гуляя с братом на детской площадке во дворе своей бабушки, попала под качели и вскоре скончалась от травмы головы. Родители в это время были в Австралии (Елена рожала очередного ребенка) и не смогли приехать на похороны.

Рома и Елена Жуковы с детьми.Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВАtrue_kpru

До появления шестого ребенка в семье не было нянь — Елена была принципиальна в этом вопросе. Но потом решила, что с помощницей справляться будет легче. Роман — толерантный отец, если детям что-то нравится, сразу покупает. По его словам, гаджетами и игрушками завален весь дом.

Евгений Цыганов и Ирина Леонова

У бывших супругов семеро детей. Долгое время семейство ютилось в однокомнатной квартире на Пролетарской улице, где половина комнаты была отгорожена под детскую. Со временем, играя в Театре Фоменко и снимаясь в сериалах и кино, актер заработал на четырехкомнатную квартиру на Ленинском проспекте. После того как Евгений ушел к актрисе Юлии Снигирь, которая родила ему восьмого ребенка, квартира досталась Ирине и детям. Артист хоть и нечасто, но навещает бывшую семью и помогает им материально. Евгений не раз признавался, что он в семье — «злой полицейский», если что, может и ремень в руки взять. Задушевных бесед с детьми Цыганов не ведет: говорит, ему бы в себе разобраться, а отпрыски себя сами воспитают.

Когда Цыганов ушел из семьи, Ирине пришлось выйти на работу в Малый драматический театр, чтобы зарабатывать на жизнь. А с детьми стали сидеть дедушка с бабушкой. Театр оказывает Леоновой финансовую поддержку как многодетной матери, оказавшейся в трудной ситуации.

А КАК РАНЬШЕ?

Татьяна МИХАЛКОВА:

В Доме моделей мне давали премию за каждого ребенка

Татьяна и Никита Михалковы вырастили троих детей — Анну, Артема и Надежду.

— Помощников, кроме моей мамы, у меня в общем-то не было. Но так все жили, — вспоминает Татьяна Михалкова. — Зарплаты в те годы были символические, но мне в Доме моделей за каждого ребенка выдавали премию. Были и пособия, давали то холодильники, то талоны на покупку других вещей. Сейчас я помогаю в воспитании внуков (их у Михалковой шестеро. — Ред.). Внуки учатся в обычной школе, той же, где учились наши дети, никакого пафоса (московская школа № 1239 на Патриарших прудах с углубленным изучением иностранных языков. — Ред.).