Американцы требовали встречать Элизабет Тейлор в Ленинграде с салютом

40 лет назад на экраны вышел первый советско-американский фильм «Синяя птица» [фото]

Роль Синей птицы исполнила восходящая звезда Большого театра Надежда Павлова. Фото: Архив «Ленфильма»

РАЗРЯДКА: РАКЕТЫ И КИНО

С конца 1960-х наметилось потепление во взаимоотношениях СССР и США. Начались первые в истории переговоры об ограничении стратегических вооружений. Мир вздохнул свободнее. Казалось, железный занавес наконец падет. Бывшие ярые противники перешли к сотрудничеству. На орбите Земли встретились космические корабли «Союз-19» и «Аполлон». В США состоялись гастроли ансамбля «Песняры». Под Новосибирском началось строительство завода «Пепси».

Сотрудничество в кино ознаменовалось съемками фильма-сказки по пьесе Мориса Метерлинка «Синяя птица». С американской стороны к работе приступила киностудия 20th Century Fox, с советской — «Ленфильм». Все съемки должны были пройти в Советском Союзе. И вот в город на Неве из Голливуда прибыл и поселился в гостинице «Ленинград» целый десант кинематографистов.

Планировалось, что лента будет готова через шесть — восемь месяцев. Однако процесс затянулся на два года. И причиной тому стала не только разница в подходах к съемке американского коммерческого кино и советской бюрократической системы. Свою лепту внес и человеческий фактор. Голливудские звезды то и дело показывали свой нрав.

АХ, ЭТИ ЗВЕЗДЫ!

Режиссером «Синей птицы» стал прославленный Джордж Кьюкор, постановщик оскароносных фильмов «Филадельфийская история», «Газовый свет» и «Моя прекрасная леди». Главные роли должны были исполнять суперзвезды Голливуда: Ава Гарднер, Джейн Фонда, Сисели Тайсон и несравненная Элизабет Тейлор.

Режиссер Джордж Кьюкор репетирует с балетом. Фото: Архив «Ленфильма».

Любопытно, что имя Тейлор в нашей стране было не столь уж известным. Фильмы с ее участием в СССР практически не демонстрировались. Ее вечно метущиеся и комплексующие героини не могли служить идеалом для страны, строившей коммунизм. Даже киноколосс Голливуда, лента «Клеопатра», снятая в 1963-м, на советские экраны вышел только в 1978 году — уже после премьеры «Синей птицы». Причина? Сменяя своих многочисленных мужей, Тейлор приняла иудаизм, и картина была запрещена в Египте, поскольку там посчитали, что не может такая актриса играть роль одной из величайших цариц древности. Последовав примеру дружественного Египта, картину не показывали и у нас.

Но для американцев Тейлор была королевой Голливуда. За «Клеопатру» она впервые в истории кино получила баснословный гонорар — миллион долларов. В глубине ее глаз (у актрисы была редкая особенность — двойные ресницы, что придавало ее взгляду невероятную выразительность) была готова утонуть вся мужская половина Америки.

Ее участие в съемках сразу превратило будущий фильм в «проект века». Готовясь к встрече актрисы в Ленинграде, американцы требовали поставить роту почетного караула прямо на летном поле и устроить салют в честь Элизабет. Наши власти отказали. Тем не менее к приему заокеанских гостей все же подготовились основательно. «Ленфильм» был полностью отремонтирован. Много лет спустя петербургские кинематографисты вспоминали чудеса, появившиеся на студии. Например, в туалетах установили диковинные в ту пору финские унитазы.

О том, как американцы боготворят своих звезд, вспоминает и режиссер Виталий Мельников:

— Во время съемок «Синей птицы» в Неву с дружеским визитом вошел американский ракетоносец. Команда корабля пригласила Элизабет к себе в гости. На прием попали и ленфильмовские начальники, и я в числе нескольких режиссеров. На палубе в строю застыл весь экипаж ракетоносца. На белых, желтых и черных лицах моряков были мистический страх и обожание. Огромный капитан на негнущихся ногах подмаршировал к Тейлор и отрапортовал приветствие. Актриса поцеловала его, и морской волк чуть не упал в обморок. Элизабет впорхнула на ступеньки трапа, послала воздушный поцелуй экипажу и стала подниматься на мостик. Морской ветер задирал подол. Экипаж, окаменев, следил за этим восхождением. И вдруг командир выскочил перед строем и громко скомандовал: «Кругом!»

Потом был обед, на котором звезда потребовала водку. Командир ей сказал, что на американском флоте уже полтораста лет действует сухой закон. Элизабет помрачнела и сказала, что тогда она поедет к русским матросам. Ракеты у них тоже есть, но зато есть и водка. Командир виновато улыбался, а потом не устоял и сказал, что вопреки вековой традиции он приглашает гостью осмотреть боевую рубку. Тейлор вернулась оживленная и повеселевшая.

Тогда же чуть было не случился международный скандал. К концу приема звезда, успевшая пожаловаться на неповоротливость и косность ленфильмовских служб, вдруг спросила, в какой стороне находится киностудия. Ей показали. Тогда Тейлор попросила командира повернуть одну ракету в сторону «Ленфильма». Командир сказал, что это невозможно:

— Если наши ракеты привести в готовность в центре города, то русские друзья могут неправильно нас понять.

— Ну хоть одну! Ну пожалуйста! — настаивала Тейлор.

— Может быть, лучше еще раз прогуляться до боевой рубки, мэм? — предложил командир.

Но Тейлор заупрямилась. Положение у капитана было ужасное. Он разрывался между долгом и чувством. Но спустя какое-то время что-то заурчало, и ракетная установка на корабельном носу стала медленно разворачиваться.

— Надо было видеть лица наших чиновников, — говорит Виталий Мельников. — А Тейлор захлопала в ладоши.

Оказалось, что командование ракетоносца связалось с Вашингтоном по «горячей линии», а также оповестило соответствующие советские службы. И королеве Голливуда пошли на встречу!

«ПРОЕКТ ВЕКА» ПОД НАДЗОРОМ КГБ

Все, кто участвовал в съемках «Синей птицы», вспоминают, что вокруг группы постоянно кружила целая армия секретных сотрудников советских спецслужб. Каждый, кто работал над картиной, проходил тщательную проверку. Художником по костюмам работала Марина Азизян. Ее считали неблагонадежной — дружила с диссидентами, читала книги эмигрировавших из страны авторов. Поэтому поначалу она в состав группы не вошла. Но режиссер Джордж Кьюкор был недоволен тем, как одеты герои. Окна его номера в гостинице «Ленинград» выходили на крейсер «Аврора», поэтому он часто повторял:

Вместе с американскими актерами в фильме снимались и наши звезды. Все, конечно же, узнали на снимке Маргариту Терехову и Георгия Вицина. Фото: Архив «Ленфильма».

— Почему все одеты в цвет крейсера революции?!

Кьюкор начал искать нового художника по костюмам. Кто-то показал эскизы Азизян.

— Это Метерлинк! Где она? — вскричал режиссер.

— Она болеет, — деликатно отвечали ему.

Так проходила неделя за неделей. В итоге настойчивость Кьюкора победила. Встречу устроили. Переговорив с художником, режиссер вдруг спросил:

— А у вас есть веревочка?

Все бросились искать веревочку. Искали-искали, не нашли. Догадались уточнить:

— А зачем она вам?

— Я хочу привязать эту женщину к себе! — с пафосом ответил Кьюкор. Так состоялось назначение Азизян.

Советским киношникам категорически запрещалось вступать в контакт с американцами. Но только массовка состояла из восьмисот человек. За всеми не уследишь. Да и американцы совершенно не желали подчиняться нашим жестким правилам.

Детские роли исполнили Тодд Локинланд (Тильтиль) и Пэтси Кензит (Митиль). Кензит впоследствии стала известной актрисой и певицей. Фото: Архив «Ленфильма»

Однажды Сисели Тайсон прорвалась в коммуналку Азизян на Васильевском острове. Художницы не было дома. На следующий день чернокожая актриса призналась ей: «Я выросла в Гарлеме, в многодетной семье. Но у вас такая необычная квартира и такие интересные родственники!»

Азизян должна была одеть всех многочисленных актеров на съемках. Работала много. Даже американцы обратили внимание:

— Ты так много работаешь! А где твоя машина? На чем ты ездишь?

«Какая машина, где взять на нее деньги!» — подумала художница и отшутилась:

— Я езжу в карете.

— О! Ты держишь в городе лошадей! Это дико дорого! — восхитились звезды и больше не приставали к художнице с бестактными вопросами.

БЕДНАЯ ЛИЗА

Звезды ревновали друг к другу. И это проявлялось в разных ситуациях. Сорежиссером картины с советской стороны был Евгений Татарский, в последующем снявший такие известные картины, как «Золотая мина», «Приключения принца Флоризеля», «Колье Шарлотты». А в те годы он стал невольным «разводящим» между американскими дивами. Меньше всего хлопот доставляла Джейн Фонда. Она была замужем за левонастроенным американским политиком, приезд в СССР совмещала со своим интересом к коммунистической идеологии. В перерывах между съемками читала «Капитал» Маркса и сама штопала себе чулки, что особенно потрясало ленинградских женщин.

Тейлор прибыла в Ленинград с парикмахером, гримером и новым бойфрендом, который временами приносил ей апельсиновый сок. Достаточно скоро выяснилось, что сок наполовину разбавлен водкой, и когда звучала команда «Мотор!», звезда частенько была уже не способна сниматься. Делали перерыв, чтобы актриса отлежалась.

На перерыв Гарднер уходила в свой, установленный прямо в павильоне вагончик. И когда всех снова приглашали на площадку, уже Гарднер оказывалась навеселе. В итоге съемку отменяли, что также было одной из причин долгой работы над фильмом.

ВОЛШЕБНЫЕ ПЛАТЬЯ

Премьера «Синей птицы» прошла в Америке в апреле 1976 года, в СССР фильм вышел в прокат только через девять месяцев. Накануне состоялся прием в американском посольстве в Москве. У Азизян допытывались, почему она не приехала на премьеру. Художнице пришлось врать, что была занята, хотя о том, что ее приглашали на это событие, она узнала только из расспросов в посольстве.

Практически все платья, которые были сшиты для Элизабет Тейлор, звезда забрала с собой. Она даже подумать не могла, что большинство из них из-за отсутствия материалов было сшито из бельевого отечественного трикотажа.

Впрочем, одно платье все же осталось на «Ленфильме» и сейчас украшает экспозицию музея киностудии.

Элизабет Тейлор во время съемок «Синей птицы» долго жила в Ленинграде. Фото: Архив «Ленфильма».