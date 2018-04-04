Анастасия Волочкова сделала шпагат на 65-летнем казахском поэте

mavit
Автор: mavit Апрель 4, 2018 23:45

Анастасия Волочкова сделала шпагат на 65-летнем казахском поэте

Балерина считает, что и талантливые люди могут дурачиться как дети, а пользователи не понимают, откуда взялся поэт

Анастасия Волочкова сделала шпагат на 65-летнем казахском поэте

Хаким Булибеков, судя по счастливому выражению лица, был вовсе не против подурачиться

Ну, вот если подумать, каких шпагатов Анастасии Волочковой мы еще не видели?! На яхте было, в автомобиле было, в бане – не один раз, даже не живом коне было, хотя тут балерине пришлось проявить чудеса балетного мастерства. Но танцовщица не собирается останавливаться на достигнутом, и теперь решила продемонстрировать ловкость и пластику на живом, казахском поэте. Снимок, сделанный на шикарной вилле в Пхукете, Волочкова подписала скромно и просто.

Анастасия Волочкова сделала шпагат на 65-летнем казахском поэте

«И серьёзные талантливые люди могут дурачиться! Радоваться жизни — это такая свобода и роскошь!» — заявила балерина. Сам поэт – Хаким Булибеков, судя по счастливому выражению лица, был вовсе не против подурачиться. Тем более, когда рядом такая красивая женщина.

Правда, подписчики аккаунта звезды инстаграма тут же поинтересовались у Анастасии, а что вообще казахский поэт делает на ее персональной вилле, однако, ответа не дождались. Надо отметить, что Волочкова вообще перестала комментировать свои посты после того, как ее обвинили в том, что во время траура по погибшим в Кемерово она танцевала и развлекалась в караоке-баре в Москве. Да потом еще и опубликовала фото со своего веселого вечера в инстаграме.

— Вся страна переживает великое горе, ведь в Кемерове заживо сгорели люди, и Анастасия Волочкова вроде как тоже не остаётся в стороне — публикует посты о сочувствии, призывает власти не скрывать правду о количестве жертв. А затем снова всё по расписанию — танцы, гулянки, веселье! — написали тогда пользователи соцсетей.

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mavit
Автор: mavit Апрель 4, 2018 23:45
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  • Дмитрий

    Дмитрий

    Отличная статья

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  • Николай

    Николай

    Достойной и красивой певицы достойный отпуск и пусть нас радует новыми песнями здоровья и удачи С большим уважением

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  • галина

    галина

    девочки размещайте фотографии побольше и почаще. барнаульские приюты завалили фотографиями

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  • Татьяна

    Татьяна

    А, когда можно документы подовать?

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  • Gang

    Gang

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