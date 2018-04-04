Анастасия Волочкова сделала шпагат на 65-летнем казахском поэте

Балерина считает, что и талантливые люди могут дурачиться как дети, а пользователи не понимают, откуда взялся поэт

Хаким Булибеков, судя по счастливому выражению лица, был вовсе не против подурачиться

Ну, вот если подумать, каких шпагатов Анастасии Волочковой мы еще не видели?! На яхте было, в автомобиле было, в бане – не один раз, даже не живом коне было, хотя тут балерине пришлось проявить чудеса балетного мастерства. Но танцовщица не собирается останавливаться на достигнутом, и теперь решила продемонстрировать ловкость и пластику на живом, казахском поэте. Снимок, сделанный на шикарной вилле в Пхукете, Волочкова подписала скромно и просто.

«И серьёзные талантливые люди могут дурачиться! Радоваться жизни — это такая свобода и роскошь!» — заявила балерина. Сам поэт – Хаким Булибеков, судя по счастливому выражению лица, был вовсе не против подурачиться. Тем более, когда рядом такая красивая женщина.

Правда, подписчики аккаунта звезды инстаграма тут же поинтересовались у Анастасии, а что вообще казахский поэт делает на ее персональной вилле, однако, ответа не дождались. Надо отметить, что Волочкова вообще перестала комментировать свои посты после того, как ее обвинили в том, что во время траура по погибшим в Кемерово она танцевала и развлекалась в караоке-баре в Москве. Да потом еще и опубликовала фото со своего веселого вечера в инстаграме.

— Вся страна переживает великое горе, ведь в Кемерове заживо сгорели люди, и Анастасия Волочкова вроде как тоже не остаётся в стороне — публикует посты о сочувствии, призывает власти не скрывать правду о количестве жертв. А затем снова всё по расписанию — танцы, гулянки, веселье! — написали тогда пользователи соцсетей.