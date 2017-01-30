Анастасия Тиханович о болезни отца: Мы сделали все, что могли… Но от этого вылечиться невозможно

Народный артист Беларуси умер в реанимации минской больницы. Он до последнего не хотел, чтобы о заболевании знали…

Тиханович мужественно боролся со своей болезнью…

Смерть Александра Тихановича для многих стала полной неожиданностью и шоком. Тысячи соболезнований, перепосты его песен и фотографий в социальных сетях, воспоминания. И вопрос: «Почему он умер? Почему так рано?» Ведь народному артисту было только 64 года.

Дочь артиста Анастасия Тиханович назвала «Комсомолке» диагноз болезни, от которой страдал ее отец. Звучит он так: аутоиммунное заболевание легких — идиопатический фиброзирующий альвеолит. Это довольно редкое заболевание, с которым живут 3-4 года. Александр Тиханович прожил с ним почти 7 лет. То, что артист так сильно похудел за последний год — одно из проявлений этой болезни.

— Радикального лечения на сегодняшний день не существует, его можно только тормозить, чем мы и занимались все это время, — рассказала нам Настя. — Год назад у него случилось ухудшение, и он тоже долго лежал в больнице. Мы делали все, что можно, он ездил на лечение в Германию. К сожалению, это такое заболевание, вылечиться от которого невозможно. Папа очень не хотел, чтобы о заболевании знала широкая общественность. Поэтому мы не делали публичных заявлений и не собирали средства. Он хотел оставаться активным, быть на сцене столько, насколько это будет возможно.

Анастасия Тиханович с отцом. Фото: instagram.com/atihanovich

Так оно и было — свой последний концерт 13 января на президентском балу он отработал, а 14 января попал в больницу. Ему было очень тяжело уже 13 января, и все это видели. Но он сделал все, что смог.

Александр Тиханович был в больнице под кислородной маской почти две недели, но в те моменты, когда ее снимали, старался улыбаться, чтобы приободрить родных, которые были рядом. Он держался очень мужественно до самого последнего момента…

— Я была с ним до самого конца, — говорит Анастасия.

Прощание с Александром Тихановичем пройдет 30 января в Минске

Попрощаться с народным артистом Беларуси можно будет в храме Александра Невского (Козлова, 11), где в 7.45 начнется заупокойная литургия. После нее отпевание (ориентировочно в 8.45). Гражданская панихида состоится в Филармонии с 11.00 до 14.00. Народный артист будет похоронен на Московском кладбище в Минске.

Тиханович всегда первым раскрывал объятия: Друзья вспоминают народного артиста

Георгий Волчек, артист:

— Я к Саше отношусь как к своему эстрадному отцу. В лихие 90-е я пришел в его театр песни, и вместе мы объехали весь мир благодаря его добрым отношениям со всеми. Он принадлежал еще к советской артистической школе, таких людей уже и не осталось больше – он был певцом, совершенно лишенным звездной болезни. Саша всегда первым раскрывал объятия, даже для незнакомых людей. Некоторых это удивляло и даже шокировало. Я как-то спросил , почему он всех обнимает. Он ответил: так и бог обнимает, все люди божьи. Но ты же их не знаешь, — удивлялся я. А может и знаю, — с улыбкой отвечал Саша. Он был очень верующим человеком, проводил много времени в церкви, знал все молитвы. И Бог его берег долгое время. (подробнее)