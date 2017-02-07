Анастасия Волочкова легла голой на снег

Балерина раздевается ради эффектного кадра даже в минус 19

Фотографиям балерины, прикрытой лишь одним веником, уже давно никто не удивляется

Мы, конечно, уже привыкли к особенностям балерины. И уже не удивляемся, видя ее на шпагате в микро-бикини или в бане, прикрытой лишь одним веником. Но в этот раз артистка действительно «отморозила». В прямом и переносном смысле этого слова.

Анастасия поделилась в своем Инстаграме весьма любопытной фотографией. На ней артистка лежит во снегах, в чем мать родила (возможно, на ней надето салатовое бикини — но мы не уверены). И подпись — «После бани — сразу в снег». Мы, если честно, призадумались. Видели не раз, как люди сигают в сугроб после парной. Как прыгают в купель — бассейн — реку, хорошенечко попарившись. Но чтобы, простите, голой грудью — да в сугроб? Это какой-то хитрый план, доселе неизведанный. Или же Волочкова по мальдивской привычке решила не одеваться после купания? На минуточку, сейчас за окном минус 19 градусов».

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Поклонники балерины так же удивлены ее смелостью и открытостью. — «Хоть бы пуанты надела», «Анастасия, божественный инструмент застудите! Очень переживаю за вас, прям пледом с рукавами накрыть хочется и сзади в узел завязать!», «Вы не можете в это время года как все нормальные люди одетая, вам всё бы раздеться!».