Анастасия Волочкова: Умываюсь водой, в которой настаивается банный веник, и ни морщинки!

Артистка рассказала «КП», как поддерживать себя в тонусе

Ширина фирменного шпагата Волочковой — около 240 сантиметров.

Балерина отметила свой день рождения в Москве, в семейном кругу: 20 января ей исполнился 41 год. Эта блондинка не из тех, кто скрывает свои цифры в паспорте. В свои 40 с хвостиком Анастасия выглядит на отлично: стройная, спортивная, уверенная в себе.

«Я живу в шпагате», — так говорит именинница. А всем, кто злословит по поводу ее растяжки и парада бикини, отвечает: посмотрите на себя в зеркало и попробуйте повторить мои шпагаты. Не в том смысле, что сам дурак, а в том, что сохранить такую растяжку очень непросто. Три часа ежедневных занятий у балетного станка! О том, как она поддерживает форму, балерина рассказала «Комсомолке».

«Зашей рот»

— Самое главное — проконсультируйтесь с врачом перед любой диетой, — советует Анастасия. — Мое утро начинается с чашки кофе и одного яйца. Если мне нужно похудеть, то моя диета очень проста: зашей рот и не ешь. Следовать ей никому не рекомендую (смеется). Все мы люди, есть все равно хочется. Вот на Мальдивах я похудела на три кило без всяких ограничений в питании. Потому что там свежая рыба, овощи, фрукты. Плюс ко всему у меня помимо ежедневных занятий в зале, про которые я не забываю даже на отдыхе, был регулярный заплыв в океане.

В Москве, когда держу диету, чаще всего ем отварную курицу без соли. Вместо гарнира — огурцы без шкурки и листья салата. Если очень хочется есть, отвариваю яйца всмятку. Если вы любите вкрутую, то без разницы, готовьте, как вам по вкусу. Яйца очень хорошо утоляют голод. Можно еще приготовить рыбу на пару.

Если вам такой режим питания не подходит, ешьте все, к чему привыкли, но маленькими порциями, чтобы один прием пищи помещался в ладошку.

Анастасия призналась, что у нее около полусотни купальников!Фото: Instagram.com

Закаливать начал отец

— Понятно, что у вас балетные физические нагрузки. А помимо них что еще помогает держать себя в тонусе?

— Русская баня! В бане я обильно натираюсь солью, иногда медом. И, смотрите, никаких морщин, подтянутая кожа. Я не пользуюсь кремами, не делаю косметические маски. Просто умываюсь водой, в которой настаивается веник для бани. В общем, в моем арсенале красоты — только веник, соль и мед.

Плюс я регулярно окунаюсь в ледяную купель. Для меня закаливание — привычная процедура. Могу утром, разбив лед топориком, прыгнуть в обжигающе холодную воду. А можно после бани: хорошо пропариться — и в купель. Красота! Но не советую повторять это людям неподготовленным. Я этим занимаюсь с 10 лет. Тридцать лет назад мой папа — спортсмен, тренер, чемпион Советского Союза по настольному теннису Юрий Волочков — начал меня закаливать. Он очень любил баню, потом нырял после парилки в прорубь и меня везде брал с собой.

К сожалению, последние семь лет папа после инсульта прикован к инвалидной коляске: правая половина тела полностью парализована. Но он у меня молодец, никогда не сдается. Папа меня так закалил, что я даже зимой спокойно хожу без шарфа, без перчаток и шапки!

Балерина регулярно окунается в ледяную купель.Фото: Евгения ГУСЕВА

КСТАТИ

Подкачать пресс поможет диван

— Чтобы качать пресс, необязательно ходить в тренажерный зал. Годится и обычный диван, — советует Анастасия. — Ложитесь на спину на пол (не забудьте постелить коврик), просуньте ноги под диван и несколько раз поднимайте туловище к ногам. Это упражнение только кажется легким, а на самом деле пять раз сделаешь и умираешь (смеется).

Еще одно хорошее упражнение: садишься на пол, расставляешь ноги и делаешь по очереди наклоны — то к одной ноге, то к другой.

И третье: ложишься на пол и поднимаешь ноги вверх под прямым углом. И так как минимум 15 раз.

Важно, чтобы ваши формы позволяли натянуть на себя такие трусики! — отвечает всем критикам Настя.Фото: Instagram.com

ПАРАД КУПАЛЬНИКОВ

— У меня около полусотни купальников, — поделилась с «КП» балерина. — Бикини мне шьют дизайнеры. Последние для меня сделала модельер Ирина Степанова. Пока фигура мне позволяет надевать бикини — буду это делать, несмотря на завистников. Дорогие мои критики, важно, чтобы ваши формы позволяли натянуть на себя такие трусики!