Анастасию Стоцкую уволили из мюзикла из-за беременности

После того как округлившийся живот певицы стала мешать работе, худрук вежливо предложил ей уйти в декрет

До недавних пор Стоцкая играла в мюзикле «Летучий корабль». ФОТО Личная страничка instagram + Летучий Корабль Vkontakte

О том, что Анастасия Стоцкая ждет второго ребенка она сама старалась скрывать до тех пор, пока не стал заметен округлившийся живот. И надо отметить, беременность пошла на пользу артистки, она стала более женственной, и сменила ярко-рыжий цвет волос на каштановый. Несмотря на интересное положение, звезда мюзиклов не планировала оставлять работу в театре, однако, певице стало все сложнее посещать репетиции, в итоге худрук попросил ее уйти в декрет.

«Настя играет в мюзикле «Летучий корабль», − рассказывает «СтарХиту» Игорь, друг певицы. – она исполняет роль царевны Забавы. Когда коллеги узнали о ее беременности − порадовались. Но прогоны никто не отменял. Тем более они стали еще жестче, впереди гастроли в столице и Сочи. У Стоцкой уже виден животик, работа стала ей даваться тяжелее. И по сценарию героиня у нас стройненькая, а Настя уже начинает прибавлять в весе».

«Поэтому и хореографические движения выполняет медленно, иногда из-за плохого самочувствия может не приехать на прогон. Пару раз чуть не дошло до срыва финальных репетиций. В общем, певицу вызвали на ковер к худруку и мягко попросили уйти в декрет. Конечно, представить вместо Насти кого-то сложно. Но в первую очередь нужно думать о мюзикле и здоровье будущего ребенка», — поделился Игорь.

Напомним, у Насти уже есть шестилетний сын Александр. Пару лет назад пользователи сети даже подозревали, что Саша сын Киркорова, настолько сын поп-певца Мартин и сын Стоцкой оказались похожи между собой. Однако, сама певица опровергла эти слухи, опубликовал снимок своего мужа- бизнесмена Сергея, копией которого является ее наследник.