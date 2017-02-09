Анастасию Стоцкую уволили из мюзикла из-за беременности

Александр
Автор: Александр Февраль 9, 2017 21:45

Анастасию Стоцкую уволили из мюзикла из-за беременности

Анастасию Стоцкую уволили из мюзикла из-за беременности

После того как округлившийся живот певицы стала мешать работе, худрук вежливо предложил ей уйти в декрет

До недавних пор Стоцкая играла в мюзикле «Летучий корабль». ФОТО Личная страничка instagram + Летучий Корабль Vkontakte

О том, что Анастасия Стоцкая ждет второго ребенка она сама старалась скрывать до тех пор, пока не стал заметен округлившийся живот. И надо отметить, беременность пошла на пользу артистки, она стала более женственной, и сменила ярко-рыжий цвет волос на каштановый. Несмотря на интересное положение, звезда мюзиклов не планировала оставлять работу в театре, однако, певице стало все сложнее посещать репетиции, в итоге худрук попросил ее уйти в декрет.

«Настя играет в мюзикле «Летучий корабль», − рассказывает «СтарХиту» Игорь, друг певицы. – она исполняет роль царевны Забавы. Когда коллеги узнали о ее беременности − порадовались. Но прогоны никто не отменял. Тем более они стали еще жестче, впереди гастроли в столице и Сочи. У Стоцкой уже виден животик, работа стала ей даваться тяжелее. И по сценарию героиня у нас стройненькая, а Настя уже начинает прибавлять в весе».

«Поэтому и хореографические движения выполняет медленно, иногда из-за плохого самочувствия может не приехать на прогон. Пару раз чуть не дошло до срыва финальных репетиций. В общем, певицу вызвали на ковер к худруку и мягко попросили уйти в декрет. Конечно, представить вместо Насти кого-то сложно. Но в первую очередь нужно думать о мюзикле и здоровье будущего ребенка», — поделился Игорь.

Напомним, у Насти уже есть шестилетний сын Александр. Пару лет назад пользователи сети даже подозревали, что Саша сын Киркорова, настолько сын поп-певца Мартин и сын Стоцкой оказались похожи между собой. Однако, сама певица опровергла эти слухи, опубликовал снимок своего мужа- бизнесмена Сергея, копией которого является ее наследник.

Читайте также

Александр
Автор: Александр Февраль 9, 2017 21:45
Оставить комментарий

Нет комментариев

Ваш комментарий будет первым!

Стань первым, то выскажет свое мнение относительно этой статьи.

Оставить комментарий
Посмотреть комментарии

Оставить комментарий

Оставляя комментарий, Вы соглашаетесь с условиями пользовательского соглашения

Новости

Комментарии

  • Лена

    Лена

    Пиар

    Читать статью
  • AlimentyNaRebenka

    AlimentyNaRebenka

    Следователи установили личности погибших. Ими оказались 60-летний хозяин подожженного жилища и его 26-летний сын. Осмотр тел показал, что перед смертью…

    Читать статью
  • гостья

    гостья

    девушка тоже не простушка, работает пиарщицей

    Читать статью
  • Николай

    Николай

    Это, же надо обладать такой интуицией, что бы сразу попасть туда,куда надо из тысячи видов выбрать самый удачный. при очень…

    Читать статью

  • Нет только после 11 кл

    Читать статью

Фото

Детский сад № 57 «Радуга»: детство не кончается никогда!

4 Фотографии Все фотографии

Закрытие фестиваля «Земляки». 9 августа 2015 года

71 Фотографии Все фотографии

Соревнования по скоростному маневрированию. 9 августа 2015 года

47 Фотографии Все фотографии