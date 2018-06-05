Анджелина Джоли отметила 43-летие, катаясь на американских горках

В свой день рождения актриса повела детей в парк развлечений [фото]

После развода с Питтом Анджелина старается каждую свободную минуту проводить вместе с детьми.

Анджелина Джоли сейчас работает в Великобритании: актриса снимается в фильме «Малифисента 2» — продолжении сказки о приключениях злой волшебницы и прекрасной принцессы Авроры. Свой день рождения актриса отметила в Лондоне, куда к ней прилетели все ее дети — 16-летний Мэддокс, 14-летний Пакс, 13-летняя Захара, 12-летняя Шайло и 9-летние Близнецы Нокс и Вивьен. Четвертого июня Джоли исполнилось 43 года, и этот день она провела, катаясь на американских горках.

Актриса повела детей в лондонский Торп-парк – увеселительный комплекс со множеством аттракционов, развлечений, кафе и магазинов. Анджелина и дети приехали туда в сопровождении телохранителя и сразу растворились в толпе посетителей, переходя от одного аттракциона к другому. Особенно звездному семейству понравились американские горки. Изображение актрисы, довольно улыбающейся во время очередного взлета или спуска, появилось на гигантских табло, установленных в парке – на них показывают всех посетителей аттракциона. Разумеется, поклонники сразу узнали Анджелину и опубликовали ее снимок в соцсетях.

Парой дней раньше Анджелина совершила своеобразный дебют в соцсетях. Известно, что ни Джоли, ни Брэд Питт, ни их дети не ведут аккаунтов и не делятся с поклонниками личными фотографиями. Представить себе Анджелину, снимающую селфи, чтобы выложить его в Инстаграме, довольно сложно. Зато это сделала за нее партнерша по съемочной площадке Эль Фаннинг. Исполнительница роли принцессы Авроры сделала селфи с Анджелиной в первый съемочный день «Малифисенты 2». На снимке Анджелина, одетая в свой рогатый головной убор, игриво позирует на заднем плане.

На днях стало известно еще об одной работе Анджелины Джоли: актриса сыграет мать Питера Пена и Алисы из Страны Чудес. Анджелина подписала контракт на съемки в картине «Come Away», режиссером которой выступит Бренда Чэпмен. Фантастическая история станет приквелом к известным сказкам Льюиса Кэрррола. По сюжету Питер и Алиса – брат и сестра, которые пытаются спасти своих родителей от депрессии, в которую они впали после гибели старшего сына. Брат и сестра начинают фантазировать и отправляются каждый в свое сказочное путешествие: Питер – в Нетландию, Алиса – в Страну чудес. Примечательно, что роль отца сыграет темнокожий актер Дэвид Ойелоуо. Пока неизвестно, будут ли Питер Пен и Алиса тоже темнокожими, как их экранный отец.

«Примирение было жарким»: Анджелина Джоли и Брэд Питт снова стали семьей

Как заявляют западные таблоиды, звездная пара приостанавливает бракоразводный процесс

Анджелина Джоли и Брэд Питт уже два года не могут развестись: актриса отнесла бумаги о расторжении брака в суд в сентябре 2016 года, и с тех пор процесс никак не может завершиться. Поклонники пары по всему миру мечтают, чтобы этого развода не было вовсе. Потому, видимо, таблоиды то и дело подбрасывают новости о том, что Питт и Джоли вот-вот помирятся. Очередную сенсацию выдало американское издание Globe: ссылаясь на верного источника и мировой эксклюзив, печатное СМИ уверяет, что Брэд и Анджелина уже воссоединились. Как утверждает инсайдер, блудный Питт вернулся в семью, и никакого развода не будет (подробности).