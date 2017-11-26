Андрей Малахов расщедрился на квартиру для Борисовой

mavit
Автор: mavit Ноябрь 26, 2017 11:45

Андрей Малахов расщедрился на квартиру для Борисовой

Страдавшая наркозависимостью телеведущая вернулась после реабилитации в Москву

Андрей Малахов расщедрился на квартиру для Борисовой

Телеведущий Андрей Малахов.

Дана Борисова окончательно вернулась в Москве после семимесячной реабилитации в Таиланде. Судя по всему, телеведущая планирует активно заняться работой и зарабатыванием на хлеб насущной и делать это планирует именно на телевидении, поэтому сразу после того, как девушка оказалась в столице, она отправилась на эфир к Андрею Малахову. Кстати, в съемках этого выпуска принял участие и Евгений Осин, который также проходил реабилитацию в рехабе на Самуи, но очень быстро сбежал не выдержав безалкогольного режима. Но вернемся к Борисовой. Чтобы ей было максимально комфортно начинать новую жизнь, Андрей Малахов и его команда сняли двухкомнатную квартиру в столице, где телеведущая будет жить некоторое время. И Борисова очень благодарна телеведущему за это.

Но момент с арендой жилья вызвал недоумение у поклонников звезды.

«Почему ей пришлось поселиться на Беговой (судя по указанной геолокации), если у телеблондинки есть шикарные апартаменты в элитном жилом комплексе?» — задались вопросов некоторые из фолловеров Борисовой.

Видимо, с родным жильем Даны возникли какие-то проблемы. Ранее ведущая заявила, будто мать помимо ее воли решила сдавать жилье. Екатерина Ивановна подтвердила, что намеревалась сдавать апартаменты дочери, но по ее же просьбе. Якобы Борисова пришла к выводу, что недвижимость не должна пустовать в ее отсутствие. А когда мать нашла съемщиков, это почему-то привело Дану в ярость. В апартаменты так никто и не заехал.

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mavit
Автор: mavit Ноябрь 26, 2017 11:45
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