Андрей Малахов о скандальном концерте в Кремле: «Организатор появилась, только когда ей пригрозили уголовным делом»

Телеведущий прокомментировал «КП» скандал, который устроили родители талантливых детей: во время награждения победителей конкурса они собрались в центре зала и начали скандировать: «Позор!» [видео]

Андрей Малахов стал участником и очевидцем скандальной истории

Известный телеведущий и журналист Андрей Малахов стал участником и очевидцем скандальной истории с награждением премией талантливых детей, которое проходило в Кремле.

— Я думаю, эта история не только про плохую организацию мероприятия, но и про родителей, которые пытаются реализовать свои амбиции через своих детей, — поделился в нами Андрей Малахов. — Хотя родительское негодование тоже понять можно. Они вместе с детьми приехали из самых отдаленных уголков нашей страны, после тяжелой дороги провели несколько часов на отборочном этапе конкурса, устали… За эти страдания они рассчитывали хотя бы на поощрительные дипломы.

Они толкались в Кремле в ожидании этих дипломов несколько часов, их не кормили. Люди были на нервах, а тут выясняется, что поощрять будут не всех, да и то после концерта. Днем проходил отбор среди участников конкурса, который судили Егор Дружинин, Антон и Вика Макарские, Бедрос Киркоров… Это всегда субъективно. Кто-то из детей захотел читать стихи — не дали… Проблема была в том, что именно себя каждый считал лучшим, мол, у организаторов конкурса к их ребенку предвзятое отношение. Из-за этого все и случилось. Но телефоны организаторов были выключены. И объясниться ними, было невозможно. Я приехал перед началом гала-концерта.

Начался концерт. На сцене выступала группа M-Band. А в зале как раз — их целевая аудитория — «12 -». Подростки разве что не плакали при виде своих кумиров.

И тут раздались выкрики из зала: «Вручайте нам дипломы». Дети находились под влиянием педагогов и родителей, самим бы им не пришло в голову такое выкрикивать. Взрослые взвинтили зал. Тогда я попытался объяснить, что не надо расстраиваться даже, если вам не вручили дипломы. Когда хочешь стать звездой, умей проигрывать. Я в детстве, например, на конкурсе чтецов занимал третье место. Но где сейчас, хочется спросить, те двое, которые были 1-м и 2-м номером? Путь на сцену всегда лежит через тернии.

Телеведущий прокомментировал «КП» скандал, который устроили родители талантливых детей. Фото: Е. Андреева

— Вы что-то знаете про Art-Premium People Awards — компанию, которая проводила этот конкурс в Кремле?

— Они что-то подобное, как говорят, устраивали в Сочи. Там получилось еще хуже, чем в Москве. Правда моя соведущая вечера Ирина несколько раз работала с этой компанией на конкурсе в Питере. Там все прошло достойно. Я знаю, что Яна Рудковская проводит конкурс для одаренных детей Москвы и Московской области. Компания Art-Premium People Awards, видимо, решила блеснуть по всей России.

— На гала-концерте должны были выступать Филипп Киркоров, Вера Брежнева, Сати Казанова… (по словам руководителя пресс-службы Филиппа Киркорова Антона Коробкова-Землянского, артист ничего не знает об этом конкурсе и выступать там не планировал — прим.ред.)

— Правда? Кроме группы M-Band еще были Макарские, Бедрос Киркоров, Митя Фомин.

— За пригласительный билет на их концерт взяли 2,5 тысячи рублей?

— С деньгами вообще получилась странная история. На подобные мероприятия пускают бесплатно. Почему взяли деньги, надо спросить у организаторов. Я виделся с генеральным директором Art-Premium Светланой Сухановой всего один раз, когда она приезжала ко мне в Останкино договариваться о ведении вечера. И второй раз уже в конце мероприятия, когда администрация Кремлевского дворца, пригрозив уголовным делом, сумела все-таки ее разыскать, и Суханова появилась за кулисами.

Во время финала детского конкурса под названием «Кубок Арт Премиум», в котором принимали участие талантливые дети со всей России, случился скандал. Фото: Е. Андреева

Получилась крайне неприятная история. Но больше всего я поражен, что настолько плохая организация праздника могла случится в Кремлевской дворце. На эту сцену просто так не попадешь. Для этого нужны серьезные документы. Мой директор показывал мне письма от организаторов, все выглядело солидно.

— Чем вы объясняете этот скандал?

— Лично я списываю на пятницу, 13. Искушение, не иначе. Тут история не только про плохую организацию конкурса, но и про завышенные амбиции родителей. Для детской психики подобные конкурсы очень опасны. И вредны.

ВОПРОС РЕБРОМ

ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС ИЛИ МЕЖДУСОБОЙЧИК?

Конкурс Art-Premium People Awards проводится уже третий год. Отборочные туры проходят во многих городах России: Калининграде, Петербурге, Самаре, Ижевске, Томске… Финал и полуфинал проходил Москве, куда приехали три тысячи человек: участники, их родители и педагоги. До столицы они добирались за свой счет и сами оплачивали гостиницы.

За участие в конкурсе тоже пришлось заплатить. Организационный взнос – 3000 рублей плюс билеты для родителей в Кремлевский дворец – 2500 рублей.

МНЕНИЕ РОДИТЕЛЕЙ

Евгений Сидоров, отец участницы конкурса из Санкт-Петербурга:

— Светлана Суханова генерирует классные идеи, но организаторских способностей ей не хватает. Кстати, мы с дочкой диплом тоже не получили, так как очень спешили на поезд.

Вера Качурак, мама участницы конкурса Елизаветы Качурак:

— Мы довольны конкурсом. За билет 2500 рублей платила только я. Лиза и ее педагог по вокалу прошли бесплатно. С нами работала профессиональная команда. Агрессивно были настроены те родители, чьи дети не прошли в финал. Я с недоумением отношусь к тем педагогам, которые подбивали детей кричать из зала «позор». Тем, кто не вышел в финал никто не обещал, что проход в зал будет бесплатным. Из-за чего все обиды и недовольства – непонятно. Накладки с награждением, скорее всего, произошли просто из-за огромного количества участников. В итоге все получили свои призы. На следующий день, без торжественности, но их выдали всем, кому полагается.

МНЕНИЕ ПЕДАГОГА

Ирина Шарф, педагог по вокалу Елизаветы Качурак

— Перед гала-концертом еще проходили отборочные туры и, как я поняла, именно у этих участников возникли проблемы. Полагаю, что и с награждением вышла какая-то накладка из-за большого количества участников, которые приехали со всех уголков страны. Организаторы сообщили, что первоначально церемония должна была пройти перед гала-концертом, но ее пришлось перенести на день и она будет проходить в «Космосе». Конкурсом я довольна. Талантливые дети продемонстрировали свои способности и получили хороший опыт. Андрей Малахов был внимателен ко всем конкурсантам.

«Арт-Премиум» не в первый раз попадает в темную история

Компания уже опростоволосилась во время фестиваля «Сочи-Fest»

Организатор конкурса — компания «Арт-Премиум», зарегистрированная в Санкт-Петербурге, занимается «деятельностью в области искусства и организации развлечений». На сайте «Арт-Премиум» сказано, что компания проводила международный конкурс вокального искусства, международный конкурс детского и молодёжного творчества «Кубок Арт-Премиум» и телевизионный проект Dance of the World.

Единственный учредитель компании – Светлана Ильдаровна Суханова. В 2009-ом году она организовала творческое объединение «Арт-Премиум».

Увы, это уже не первый скандал, связанный с компанией Art-Premium. Минувшим летом накладка случилась во время фестиваля Сочи-Fest. Организаторы собрали деньги на проведение конкурса, а за три дня до торжественного открытия неожиданно пропали.

ЕСТЬ МНЕНИЕ

Бедрос Киркоров о скандале с Малаховым: Организаторы просто не потянули шоу кремлевского уровня

Тысячи детей со всех концов страны приехали в Москву, в Кремлевский дворец на финал конкурса исполнительного искусства Art-Premium People Awards, организованный одноимённым фондом.

Но вот беда: детишек так и не наградили заветными дипломами и кубками. Родители, отдавшие около двух тысяч рублей за билет на отчетный концерт, подняли волну негодования, освистав ведущего мероприятия Андрея Малахова. Правда потом шоумену каким-то чудом удалось успокоить матерей. Но итог один: после концерта победители остались без заслуженной награды (подробности)