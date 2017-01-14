Андрей Щукин посетил «День сибирского валенка» в Барнауле

Александр
Автор: Александр Январь 14, 2017 21:45

Андрей Щукин посетил «День сибирского валенка» в Барнауле

Андрей Щукин посетил "День сибирского валенка" в Барнауле

Зампредседателя правительства Алтайского края пришел на мероприятие в национальной обуви [фото]

Зампредседателя правительства Алтайского края Андрей Щукин посетил «День сибирского валенка»

Фестиваль «День сибирского валенка» прошел в стенах художественного музея в субботу, 14 января. На мероприятие в национальной обуви пришел зампредседателя правительства Алтайского края Андрей Щукин.

Мероприятие проходит уже в третий раз. На нем традиционно собираются пимокаты, мастера художественного войлока и просто любители валенков. Пресс-служба управления по культуре и архивному делу региона сообщает, что о секретах старинного промысла гостям рассказал мастер из села Сростки Иван Лапин, а студия моды и пластики «Суаре» Елены Домниковой и творческая мастерская Ларисы Кадиной организовали шоу костюмов из войлока.

Кстати, мастер по войлоку и фотохудожник Лариса Кадина дарила гостям, пришедшим в валенках, памятное фото. И, конечно, в стенах музея можно было приобрести национальную обувь.

Завершился фестиваль выступлением фольклорного ансамбля «Стрела».

Андрей Щукин посетил «День сибирского валенка» в БарнаулеФото: Олег УКЛАДОВ

Андрей Щукин посетил «День сибирского валенка» в БарнаулеФото: Олег УКЛАДОВ

Андрей Щукин посетил «День сибирского валенка» в БарнаулеФото: Олег УКЛАДОВ

Андрей Щукин посетил «День сибирского валенка» в БарнаулеФото: Олег УКЛАДОВ

Андрей Щукин посетил «День сибирского валенка» в БарнаулеФото: Олег УКЛАДОВ

Андрей Щукин посетил «День сибирского валенка» в БарнаулеФото: Олег УКЛАДОВ

Андрей Щукин посетил «День сибирского валенка» в БарнаулеФото: Олег УКЛАДОВ

Андрей Щукин посетил «День сибирского валенка» в БарнаулеФото: Олег УКЛАДОВ

Андрей Щукин посетил «День сибирского валенка» в БарнаулеФото: Олег УКЛАДОВ

Андрей Щукин посетил «День сибирского валенка» в БарнаулеФото: Олег УКЛАДОВ

Андрей Щукин посетил «День сибирского валенка» в БарнаулеФото: Олег УКЛАДОВ

Андрей Щукин посетил «День сибирского валенка» в БарнаулеФото: Олег УКЛАДОВ

Андрей Щукин посетил «День сибирского валенка» в БарнаулеФото: Олег УКЛАДОВ

Андрей Щукин посетил «День сибирского валенка» в БарнаулеФото: Олег УКЛАДОВ

Андрей Щукин посетил «День сибирского валенка» в БарнаулеФото: Олег УКЛАДОВ

Андрей Щукин посетил «День сибирского валенка» в БарнаулеФото: Олег УКЛАДОВ

Андрей Щукин посетил «День сибирского валенка» в БарнаулеФото: Олег УКЛАДОВ

Андрей Щукин посетил «День сибирского валенка» в БарнаулеФото: Олег УКЛАДОВ

Андрей Щукин посетил «День сибирского валенка» в БарнаулеФото: Олег УКЛАДОВ

Андрей Щукин посетил «День сибирского валенка» в БарнаулеФото: Олег УКЛАДОВ

Андрей Щукин посетил «День сибирского валенка» в БарнаулеФото: Олег УКЛАДОВ

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Автор: Александр Январь 14, 2017 21:45
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