Анфиса Чехова похудела на 25 кило силой мысли

Телеведущая раскрыла секрет своей стройности

Анфиса рассказала, что помимо полезной пищи она ввела в свой рацион висцеральный массаж, который благотворно влияет на обмен веществ

За последние два года Анфиса Чехова очень сильно изменилась внешне. Известная своими пышными формами телеведущая, за первые год активной работы над собой смогла сбросить около 15 кг, еще через год – 10. Таким образом, из девяностокилограммовой пышки Чехова превратилась в подтянутую и стройную молодую женщину.

В недавнем интервью журналу Hello телеведущая призналась, как ей добиться таких результатов. Оказалось, что сильно помогли ментальные практики.

— Никакого откровения: исключить сахар, мучное, мясо. Но без фанатизма, –рассказала Чехова. Она вообще не сторонник кардинальных мер, и, по ее словам, в старом весе тоже чувствовала себя отлично.

Надо сказать, что звезда уже давно занимается йогой и другими духовными практиками, что позволяет ей самосовершенствоваться, не прибегая к услугам пластической хирургии и изнурительным диетам. Анфиса рассказала, что помимо полезной пищи она ввела в свой рацион висцеральный массаж, который благотворно влияет на обмен веществ, а также комплекс витаминов. Но главное – это мысли:

achekhova



«Нужно сосредоточиться и понять, чего ты хочешь на самом деле. И желание обязательно исполнится», – уверяет звезда.