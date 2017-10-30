Анфиса Чехова развелась с мужем

Супруг Гурам Баблишвили оставил телеведущей квартиру, где она будет жить с ребенком

Брак Анфисы Чеховой и Гурама Баблишвили расторгнут.

Слухи о том, что Анфиса Чехова разводится со своим супругом, актером Гурамом Баблишвили ходят еще с лета, «Комсомолка» писала о том, что телеведущая даже обращалась за юридической помощью в агентство Екатерины Гордон, которое специализируется на разводах. И последняя же на днях подтвердила, что расставание все же произошло. Брак расторгли без скандалов.

«Анфиса и Гурам официально развелись, – рассказывает «СтарХиту» ее основательница Екатерина Гордон. – Супруги не выносили сор из избы, потому что им нужно было время договориться друг с другом. Так что на процедуру расторжения брака они пришли спокойными, подписали все необходимые бумаги и мирно разошлись. Баблишвили без лишних вопросов оставил бывшей жене все совместно нажитое имущество – квартиру и машину. Сына Соломона каждый может видеть, когда захочет. Анфиса с радостью отпускает Солика путешествовать с папой. Этим летом они вдвоем, к примеру, около месяца отдыхали в Грузии. Гурам, кстати, планирует вернуться туда жить, но, конечно, о наследнике забывать ни в коем случае не будет!»

Анфиса Чехова с сыном Соломоном в 2015 году.

Чуть позже и сама Анфиса подтвердила свой развод.

«Да, это случилось! — рассказала Чехова в анонсе программы «Секрет на миллион». — Год меня не могли уговорить на участие в этом проекте. Я не хотела теребить свои раны, не хотела выносить ссор из избы и вообще не хотела обнажать свою душу на публике. Но… сейчас я готова поделиться! Только моей подруге Лере Кудрявцевой, которая знает всё и даже больше, и которой было нелегко, как интервьюеру, делать вид, что она обо всём слышит в первый раз! Но Лерыч — большой профессионал! И у нас получилось самое длинное и глубокое интервью за всю мою жизнь! И больше разносить эти темы по другим шоу я не буду!»

Пара в 2012 году, вечеринка в честь 35-летия Анфисы.

Экс-супруг Чеховой, в свою очередь, тоже сделает заявление на программе о реальных причинах их разрыва. Он обещает рассказать всю правду о серьезных романах и мимолетных связях известной телеведущей. Кроме того, самая раскрепощенная телеведущая наконец расскажет, была ли у нее связь со скандально известным актером Владимиром Епифанцевым.