Анна Михалкова сильно похудела к Новому году
Дочь знаменитого режиссера не собирается останавливаться на достигнутом, и планирует сбросить еще
Кажется, Анна Михалкова решила объявить лишнему весу новую войну. Снимок слева сделан на днях, справа — август 2016 г.
Всю свою сознательную жизнь Анна Михалкова старается держать себя в форме. Три года назад, когда старшая дочь известного режиссера родила третьего ребенка – дочь Лиду, ей удалось существенно сбросить вес, но потом домашние хлопоты, работа, занятость в благотворительных проектах заставили актрису немного отойти от цели сохранение стройной фигуры. Но недавно, кажется, Михалкова решила объявить лишнему весу новую войну. И кажется, пока она ее выигрывает.
Свежее фото, которое представительница известно фамилии опубликовала в соцсетях очень удивило поклонников, ведь на нем актрису не узнать.
На свежем фото Михалкова-старшая выглядит женственной и стройной, пользователи соцсети даже сравнивают актрису со школьницей и признаются, что не сразу узнали Анну на снимке.
«Ну что, в Новый год с новыми планами. Обещаю стать лучше, обещаю не ругаться на детей, быть хорошей мамой, традиционно обещаю себе похудеть, обещаю не лениться, много танцевать и пить шампанское. Ну как-то так…», — подписала селфи Михалкова.
Поклонники тут отозвались комплиментами в комментариях.
«На этой фотографии я вас даже не узнала. Красотка! Вам очень идет красная помада», «Аня, вы на этойТ фотографии похожи на девушку Бонда Леа Сейду», «Аня?! Да вас не узнать!», «И я не узнала. Вы очень помолодели и похорошели, худеть больше не надо», «Выглядите роскошно!», «Как вам идет стройность, шикарно!», «Аня, желаю тебе удивляться и удивлять, не надо худеть, ты и так хорошенькая», — написали подписчики ее аккаунта.
Напомним, Анна Михалкова в браке 16 лет. От мужа- бизнесмена Альберта Бакова актриса родила троих детей: сыновей – Андрея и Сергея и дочь Лиду.
По словам звезды отечественного кинематографа, для нее гораздо важнее ее наследники, а не работа.
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