Анна Нетребко откажется выступать в Москве, если цена за билет будет больше 100 тысяч рублей

О возможном бойкоте столице оперная дива заявила в соцсетях

Сама Нетребко узнала о ценах уже после концерта.

Небывалый ажиотаж случился вокруг концерта Анны Нетребко и ее супруга Юсифа Эйвазова, который прошел 7 февраля в Концертном зале имени Чайковского. Лучшие голоса мира в сопровождении Национального филармонического оркестра России под управлением Владимира Спивакова, в программе — арии Пуччини, Верди…

Услышать это хотели многие, но на пути у большинства меломанов вырос финансовый барьер.

«Узнала, что в Консерватории собирается петь прекрасная Нетребко, — написала в соцсетях дочь поэта Роберта Рождественского Екатерина. — Нашла в интернете билетную контору, солидную вроде. «На Нетребко? Остались билеты по 150 тысяч рублей, — убедительно проворковал женский голос. — Но… через полчаса начинаются скидки, и мы можем вам устроить билеты всего по… 70 тысяч!»… Зал почти весь продан, но я не понимаю, кто может себе такое позволить? Р.S: Для справки. Билеты на концерт Анны Нетребко в Нью-Йорке стоит 300 долларов (примерно 17 500 руб. — Ред.), а, скажем, в Марбелье на нее же — 160 евро (промерно 11 300 руб. — Ред.). Чем же соотечественники так провинились?»

Можно долго рассуждать о том, что опера — элитарное искусство и стоит денег. В Вене, как сообщает наша бывшая коллега Наталья Барабаш, билет на Нетребко — 1000 евро (около 71 000 руб.), но это в партер, и это в Вене. Европейские тарифы соответствуют местным зарплатам. Так какого же, пардон, Шаляпина у нас цены такие?

Дикие цифры — работа перекупщиков. Они скупают билеты в кассах и продают на сайтах, накручивая по тысяче процентов. Организатор концертов в Москве и представитель Анны Максим Бери рассказал, что по просьбе Нетребко и ее супруга в продажу пустили билеты за 2500 рублей. Но они, как мы уже знаем, до небогатых зрителей не дошли.

Сама Нетребко узнала об этих ценах уже после концерта. И написала в соцсетях: «Уважаемые устроители концертов! Менеджеры и перекупщики — если я ЕЩЕ РАЗ услышу, что цены на мои концерты зашкаливают за 100 000 рублей, — я просто не приеду больше… всем спасибо!» После, правда, пост удалила, но мы публикуем его фото.

Анна Нетребко отреагировала в соцсетях.

ДОСЛОВНО

«Анна возмущена, ее окружение — тоже»

Как стало известно «КП», в этот раз концерт Анны организовывала новая команда. А как было прежде, нам рассказали близкие артистки.

— Всегда была социалка, — объяснил «КП» источник в окружении оперной дивы. — Самый дорогой билет в первый ряд партера стоил 50 000 рублей, включая Мариинский театр и Концертный зал им. Чайковского. Но это первый ряд партера! При этом были билеты и по 1000 рублей. Зная, что обязательно будет ажиотаж перед входом, устроители специально оставляли десятка два свободных мест. Эти контрамарочные места занимали студенты, пенсионеры. Это происходило на протяжении 15 лет. Что касается нынешней ситуации, то окружение Анны возмущено не меньше ее самой.

Юлия ХОЖАТЕЛЕВА

ЦЕНА ВОПРОСА

Три тысячи за Ланового и шестьдесят — за Иглесиаса

Мы решили узнать, сколько нашему зрителю придется выложить за билеты на топовых артистов самых разных жанров и направлений. Итак, на концерт Игоря Бутмана в Большом зале Консерватории можно купить билеты за 12 000 рублей. На Будапештский симфонический оркестр в Доме музыки — за 6000 рублей. Оркестр Джеймса Ласта под управлением Грега Фрэнсиса в «Крокус Сити Холл» — 10 000 рублей за лучшие места. Самый дорогой билет на Любовь Казарновскую в Колонный зал Дома союзов обойдется в те же 10 тысяч. Самый дорогой билет на юбилейный концерт группы Deep Purple в «Олимпийском» стоит 14 000 рублей. Денис Мацуев, который выступит в День всех влюбленных в Концертном зале Барвиха Luxury Village, обойдется в 30 000 — 45 000 руб. Энрике Иглесиас в «Крокусе» — уже за 60 000. Однако там же в марте Василий Лановой и Ирина Купченко выступят в концерте «Портрет на двоих», и самые дорогие билеты обойдутся всего в 3000 рублей.

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Талант краснодарской певицы давно признан во всем мире. Анна Нетребко — настоящий бриллиант оперной сцены. Ее график распланирован на два года вперед, а билеты раскупают в сети за считанные минуты. Поэтому побывать на выступлении Нетребко для кого-то не только удовольствие, но и престиж. Артистка много лет живет в Австрии, в России бывает, но выступает очень редко. Поэтому единственный концерт в России, который состоялся в Москве, вызвал сумасшедший ажиотаж. Концерт Анны Нетребко прошел 7 февраля в концертном зале имени Чайковского. Его посвятили памяти Дмитрия Хворостовского, который трагически ушел из жизни в минувшем году. (подробности)