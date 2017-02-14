Анна Седокова: «Я много ела, чтобы решили, что я не беременная, а просто толстая!»

Мамой певица планирует стать весной [фото, видео]

Анна Седокова: «Как они не поняли, что я беременная? Я ходила и ела очень много, чтобы все думали, что я просто толстая.»

Аня умудрилась скрывать от общественности свою третью беременность почти полгода. «Королева Инстаграма» принимала выверенные позы для фото, на которых не было и намека на животик. И вот, буквально на днях, перед большим событием раскрыла карты.

— Было бы странно, что я внезапно пришла бы с ребёнком» — шутит артистка.

Действительно животик уже солидный — мамой Аня планирует стать весной. Когда конкретно — не уточняет.

В своем новом офисе в кулуарах Кутузовского Аня презентовала, собственно говоря, само рабочее пространство, магазинчик одежды LA Story(на что, к слову, певица заработала сама, а не брала у олигархов деньги на «развитие бизнеса». И, самое главное — новую песню «Первая любовь», новое видео, а так же свеженький акустический альбом.

Седокова умудрилась скрывать от общественности свою третью беременность почти полгода.Фото: Евгения ГУСЕВАtrue_kpru

Ведущий мероприятия, Александр Белов, в лоб спросил у певицы, кто отец ребенка. «Меня, кстати, об этом спрашивают исключительно мужчины. Как будто боятся, что это они — будущие отцы» — пошутила Седокова. — «Катя Варнава предположила, что это Сергей Лазарев. Но, если серьезно…Я уже лет 15 в этом шоу-бизнесе, и отчасти стала его заложницей. Считаю, что совершила немало ошибок — в том числе и в том, что показывала свои предыдущие отношения. Пожалуйста, дайте мне шанс быть счастливой. Умаляю вас, как женщина — я очень хочу построить свои отношения и расскажу вам о них, когда буду готова».

Прозвучал и «жесткий» вопрос от того же Белова. На Первом канале Роза, сваха, сказала, что «Седокова — это вторсырьё, у нее уже двое детей. Кто ее замуж возьмёт?» Сейчас у тебя будет третий ребёнок, ты не замужем…

«Думаю, кроме меня с такими фразочками встречается немало женщин. Я раньше считала, что надо обязательно выйти замуж, и только после этого рожать ребенка, что я кому-то что-то должна. Но мне 34 года. И в этом возрасте я уже имею право никому не быть должной. Ни Розе Сябитовой, никому другому. Считаю, что женщина имеет полное право родить ребенка не потому, что она замужем, а потому что она хочет быть счастливой. И она может быть мамой и при этом не сидеть дома. Может получать при этом образование и работать. Да, может быть меня никто больше замуж с тремя детьми не возьмёт. Но не важно все это. И вообще я планирую пятерых детей от разных мужей» — с юмором ответила на каверзный вопрос Седокова.

Анна Седокова.Фото: Евгения ГУСЕВАtrue_kpru

Мы тоже не могли остаться в стороне и спросили у певицы, как она сообщила будущему счастливому папе и своим двум дочкам о том, что она беременна. «Отец ребенка был невероятно счастлив. А детям я не говорила до 5-го а то и больше месяца. Когда сказала о том, что у них будет братик, то отреагировали хорошо. Алина смирилась — сказала, «Я готова, если ты мне купишь кота». А Моника в восторге полном — целует, обнимает мой живот каждую минуту.

Как они не поняли, что я беременная? Я ходила и ела очень много, чтобы все думали, что я просто толстая. И даже в Интернете разместили мои фотки, где я жирная и некрасивая. И я думала — блин, никому же не скажешь, что я просто в положении! А так долго скрывала, потому что не хотела, чтобы меня жалели. Я — руководитель, у меня работает больше 20 людей. И не хотела, чтобы мне говорили — «у тебя гормональное, ты психованная». Ну, и хотела, чтобы личное осталось личным».

После презентации клипа и небольшого живого выступления на сцене появилась девочка Вероника, с которой Аня записала песню. У Вероники нет ручек, что совершенно не мешает ей прекрасно петь. Девушка победила на конкурсе талантов среди инвалидов «Жемчужина Татарстана», после чего Седокова обещала ей совместную работу. И слово свое сдержала.

Анна Седокова: «Я много ела, чтобы решили, что я не беременная, а просто толстая!». Аня умудрилась скрывать от общественности свою третью беременность почти полгода.Евгения ГУСЕВА

Анна Седокова: «У моих детей разные фамилии и нет ни одного шанса, что у следующего ребенка будет похожая!»

О том, что экс-солистка «ВИА ГРА» Анна Седокова беременна разговоры ходили давно, но сама певица никак не комментировала эти новости. Да и в своем аккаунте фотографии старалась публиковать лишь те, где не видны изменения в ее фигуре. Видимо, объявить важную для нее новость красавица решила вместе с премьерой нового клипа (подробности)