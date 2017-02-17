Анна Седокова жестко ответила на заявление о том, что она «перестала быть эффектной»

Беременная певица выступит в Брянске, несмотря на скандал

Анна Седокова выступит в Брянске, несмотря на скандал.

Дикая история случилась сегодня в Брянске. В Сети появились материалы о том, что на Анну Седокову чуть ли не в суд подают из-за ее беременности. Якобы бренд-менеджер заведения заявил, что известие о том, что певица ждёт ребенка, шокировало руководство брянского паба. Мол, мужчины — посетители ждали, что перед ними выступит эффектная Анна Седокова, а не «беременная женщина». Тот же мужчина сообщил прессе, что хочет обратиться с иском в суд, так как Анна не планирует возвращать предоплату.

Дело закончилось тем, что администрация ресторана «Даниловский паб» открестилась от скандального заявления — якобы этот бренд-менеджер у них вообще работает. И сообщила, что выступление певицы состоится в любом случае. Анна тоже со своей стороны высказалась на тему «эффектности» беременной женщины.

Заявление «Даниловского паба»

«Женщины созданы Богом совершенными ! И это моё официальное заявление!

Мы все разные: худенькие, полненькие, высокие, тридцатилетние , разведённые, замужние, многодетные, работающие, в декрете, на пенсии… Мы разные, но все одинаково прекрасны и никто не смеет убеждать нас в обратном! Всю свою жизнь мы сталкиваемся с миллионом осуждений, предрассудков, препятствий, но продолжаем верить в любовь и нести в эту жизнь самое святое — деток! Одно желтое издание, до этого шантажом вымогавшее фотографии моих маленьких деток и получившее отказ, разместило сегодня статью, которая вся напрочь пронизана ложью, дискриминацией женщин и мелочным желанием отомстить. В ней говорится о том, что концертная площадка, на которой у меня сегодня назначен концерт, собирается подавать на меня в суд , так как я более не являюсь «эффектной Анной Седоковой»! Я так понимаю, что в силу того, что у меня сейчас ребёночек под сердцем, они считают, что я стала уродлива и профнепригодна. Они пытались облить своей грязью меня, прекрасное заведение и мою публику, выставляя их монстрами. Но это не так! Сегодня у меня назначен концерт в Брянске, и он обязательно состоится ! Я буду петь для своей публики, не разделяя её на мужчин и женщин, бедных или богатых , беременных или бездетных, замужних или разведённых. Я буду петь и дарить своей публике счастье и любовь!!! Мы будем петь! P.S. А «журналистам» и руководству издания, продолжающего мою травлю, могу сказать только одно: помните, что абсолютно каждого из Вас родила Мама! Беременная, неэффектная Женщина.» — прокомментировала Анна Седокова.