Анна Семенович решилась на липосакцию

Певица похудела радикальным методом

Поклонники Анны Семенович замечали, что в последнее время их любимица немного поправилась

Поклонники обладательницы самых впечатляющих форм отечественного шоу-бизнеса Анны Семенович замечают, что в последнее время их любимица немного поправилась. Фанаты даже заподозрили, что артистка беременна — о чем они не раз писали в комментариях на ее страничке в Инстаграме. «Дорогие мои, всему свое время, вопросом материнства я плотно займусь в следующем году», — успокаивает их поп-дива. А пока, чтобы быстро похудеть, Семенович решилась на радикальные меры. Артистка прошла процедуру липосакции.

О том, как она обретала желаемую стройность с помощью специалистов по похудению, Анна рассказала в своем микроблоге. Семенович обратилась за консультацией в одну из столичных бьюти-клиник. Исследовав особенности организма певицы, эксперты заключили: ей поможет процедура под названием «армопластика». Это ручная липосакция без хирургического вмешательства, при которой подкожный жир убирается благодаря интенсивному массажу.

Анна поделилась в Инстаграме снимком, сделанным во время процедуры. Судя по постройневшей фигуре звезды, липосакция пошла ей на пользу и прошла безо всяких проблем.

— Это коррекция для самых распространённых проблемных зон, на которые все без исключения обращают внимание, — рассказала певица. — Процедура отлично подошла для меня, учитывая чрезмерно активный ритм жизни. Никакой реабилитации, анестезии и никаких швов, только польза для здоровья и идеальная фигура.

Помимо специальных поцедур для похудения Анна Семенович корректирует фигуру с помощью диеты. Певица давно отказалась от сладкого, выпечки, жареного и жирных продуктов. Семенович — сторонница здорового питания и фитнеса, она старается регулярно делать упражнения, а во время отпуска много плавает.

В прошлом году Анне пришлось сделать серьезную операцию. Во время гастролей в Казахстане поклонники заметили округлившийся живот артистки. И в очередной раз приписали ей «интересное положение». В своем Инстаграме Анна тогда развеяла слухи и откровенно рассказала о проблемах со здоровьем — ей срочно прооперировали грыжу.

— Округлившейся живот — последствие недавней операции, которую я была вынуждена сделать по состоянию здоровья, — написала Семенович. — Плотный график работы и ответственность перед зрителем, не позволили реабилитироваться на сто процентов, и случилось осложнение. Отек живота и связанные с этим неприятные последствия.

Сейчас Анна приводит свое здоровье в порядок, чтобы в будущем году родить малыша. Имя своего избранника, который станет отцом будущего ребенка, поп-звезда не называет. Но намекает, что в личной жизни у нее все в порядке.