Анна Семенович увеличила грудь и уменьшила талию
Поклонники подозревают, что певица перестаралась с фотошопом
Совершенно непонятно, то ли горе-ретушер решил уменьшить грудь звезды, но одну отфотошопил, а другую забыл, то либо наоборот – хотел сделать гордость певицы еще объемнее.
Анна Семенович только недавно вернулась после новогодних каникул с острова Бали, однако, продолжает публиковать фото с отдыха. И один из снимков вызвал множество вопросов к певице. Дело в том, что на нем у экс-солистки группы «Блестящие» оказалось очень сильно уменьшена талия, и увеличена грудь. Причем одно из достоинств на снимке получилось 4 размера, а другое- вторым. При этом фигура звезды выглядит очень странно.
И совершенно непонятно, то ли горе-ретушер решил уменьшить грудь звезды, но одну отфотошопил, а другую забыл, то либо наоборот – хотел сделать гордость певицы еще объемнее. Фолловеры отметили, что и с лицом солистки что-то не так. Мол, кажется, и с ним тоже работали с помощью специальных фотосервисов.
Поклонники посоветовали знаменитости уволить фотографа и больше никогда не подпускать его к такому важному делу. А то вон! — какие конфузы случаются.
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