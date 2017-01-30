Антонио Бандерас попал в больницу

Актеру стало плохо во время тренировки в спортзале

Бандерас, похоже, просто перетренировался

Антонио Бандерасу, а также его многочисленным поклонникам пришлось пережить несколько очень тревожных минут. У актера прихватило сердце прямо на тренировке в спортивном зале дома в английском графстве Суррей. Актера с острой болью в груди срочно доставили в больницу Св. Питера в местечке Чертси.

Бандерас, похоже, просто перетренировался. Судя по всему, он никак не может привыкнуть, что ему уже не 26, а 56 лет и что с физическими нагрузками, а также с трюками сейчас следует быть осторожнее.

После тщательного осмотра врачи пришли к выводу, что это не сердечный приступ и, настоятельно порекомендовав знаменитому пациенту быть осмотрительнее в тренажерном зале, выписали его из больницы.

Английский особняк с пятью спальными комнатами в Суррее недалеко от живописного Кобэма он купил в 2015 году за 2,4 млн фунтов стерлингов (ок. 3 млн долларов) для того, чтобы иметь жилье в зоне автомобильной досягаемости от Лондона. Актер живет в нем с 37-летней подругой Николь Кимпел. В британской столице он изучал моду в престижном колледже Central Saint Martins. После получения диплома Антонио начал работать над собственной линией мужской одежды.

«Этот дом дает мне ощущение простоты и свободы, в которых я нуждаюсь в данный момент жизни,- заявил он в прошлом году в интервью Sunday Times.- Жизнь в Суррее я считаю просто волшебной. Я сейчас стал домашним человеком. У меня есть место и время, чтобы записывать все, что приходит в голову. Сейчас я работают над несколькими своими сценариями».