Арас Агаларов: Это прекрасно, что в Москве теперь есть и улица Никулина, и сквер Магомаева...

Президент компании «Крокус» в эфире Радио «Комсомольская правда» прокомментировал решение столичных властей увековечить память великих современников [аудио]

Бизнесмен Арас Агаларов

Во вторник,16 января, состоялось заседание президиума правительства Москвы, на котором принято решение присвоить имена новым улицам, скверам, станциям метро. Появилась улица Юрия Никулина, Игоря Численко, Михаила Якушина, Валентины Леонтьевой, Мустая Карима, Муслима Магомаева…

Арас Агаларов, президент компании «Крокус» — о том, что в Москве появилось сразу несколько улиц с именами великих людей

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В этот же день я позвонил другу великого певца, известному российскому бизнесмену Арасу Агаларову…

— Арас Искендерович, это же — нонсенс, что в столице не было улицы, которая бы носила имя Муслима Магомаева. Большинство граждан нашей страны считают его российским певцом, любимым певцом. Концерт, который был совсем недавно в «Крокусе», — лишнее свидетельство тому. Как бы вы прокомментировали это событие, что появилось столько много улиц, в том числе и сквер Магомаева?

— Все, кого вы перечислили, это очень достойные люди. А Муслим Магомаев… Вы знаете, Гена Хазанов на его поминках сказал фразу, которая очень врезалась в мою память. О том, что Муслим пел для советских людей и от имени советских людей, и это был голос Советского Союза.

На самом деле это соответствует действительности. Потому что, если вы вспомните его песни, особенно патриотические и военно-патриотические, то они такие трогательные. Даже сегодня, когда вы их слышите, они очень цепляют.

Потому что Муслим всегда верил в то, о чем он пел. И то, что он был певцом своего времени номер один, — это ни у кого не вызывало сомнений, не вызывает и сегодня.

Если вы посмотрите, как раз в том сквере, который сегодня назвали его именем, — памятник Муслиму, у которого все время живые цветы. (Этот сквер находится по Елисеевскому переулку, между переулками Леонтьевским и Вознесенским. — А.Г.) Причем это делаю не я, не кто-то «по заказу», а это делают люди, которые с таким почтением, уважением и любовью к нему относятся.

И то, что этот сквер назвали именем Муслима Магомаева, — это очень правильно. И спасибо Сергею Семеновичу Собянину, что он эту идею поддержал и воплотил в жизнь.