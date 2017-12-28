Армен Джигарханян сделал первой жене многомиллионный подарок

Народный артист отдает Татьяне Власовой свою долю от продажи дома в США

Армен Джигарханян вдруг решил отказаться от денег, которые достались ему по закону от продажи дома

Этот год был непростым для народного артиста Армена Джигарханяна, и как сам он признался недавно в интервью, скандал и развод с Виталиной заставил его переосмыслить многие вещи, а на некоторых людей взглянуть с другой стороны. Похоже, последнее заявление относится к первой супруге артиста – Татьяне Власовой, с которой актер прожил более 50 лет. Армен Джигарханян вдруг решил отказаться от денег, которые достались ему по закону от продажи дома, в пользу Татьяны Власовой. Соответствующий документ о том, что он отдает бывшей жене больше ста тысяч долларов за продажу особняка в США, артист передал своему пасынку Степану. Об этом сам Степан рассказал в ток-шоу «Пусть говорят».

«Отказался от решения суда, который прошел летом, по дележке дома. Исполнительный лист, который был передан мне, — официальное подтверждение. Он отказывается от того решения, поэтому можно запускать обратный процесс. Не знаю, как юридически это делается», — рассказал приемный сын Армена Борисовича.

Татьяна Власова. Фото: Виктор ГОРЯЧЕВ

Напомним, с Татьяной Власовой артист развелся в 2015 году, после чего Джигарханян почти сразу же женился на Цымбалюк-Романовской, которая младше его более чем на 40 лет. У народного артиста и его первой жены оставалось совместно нажитое имущество – дом в Далласе, который они купили в конце 90-х. Этим летом суд разделил особняк между бывшими супругами. Однако, как истинный мужчина, Армен Борисович решил не забирать деньги от продажи у бывшей супруги. Как предположили эксперты в студии, раньше свою долю от стоимости доли подбивала потребовать у бывшей супруги Армена Виталина Цымбалюк-Романовская. Но сейчас, когда у артиста открылись глаза на то, кем была пианистка, он решил, что первая жена заслужила дом, в котором прожила долгое время. По прикидкам специалистов, речь идет о шести миллионах рублей.

Складывается впечатление, что после расставания со своей молодой женой Армен Джигарханян пробует наладить отношения с Татьяной Власовой.

Не так давно сама Власова призналась, что готова простить и принять любимого обратно. Она все еще надеется, что сможет воссоединиться с Арменом Борисовичем. Роскошный подарок, который сделал бывшей жене Джигарханян, наводит на мысль об их скором примирении.

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