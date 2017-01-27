Армен Джигарханян не смог через суд забрать у бывшей жены деньги за дом

Все средства от продажи особняка в США теперь принадлежат Татьяне Власовой

Власова и Джигарханян развелись в 2015 году, прожив вместе почти 50 лет. Фото: Виктор ГОРЯЧЕВ

Армену Джигарханяну было отказано в иске в адрес своей бывшей жены, Татьяны Власовой. Новость в этот четверг подтвердила пресс-секретарь суда, Анастасия Пылина: «Пресненский суд постановил в исковых требованиях Джигарханяну отказать».

Между актером Арменом Джигарханяном и его бывшей супругой (брак расторгнут в 2015 году) идет судебная тяжба из-за дома, которым они владели в Америке. В 1998 году супруги приобрели недвижимость в Далласе, за которую заплатили 133 тысячи долларов. Жилье было куплено на деньги, вырученные от продажи дачи супругов, кооперативного гаража, а так же своих накоплений.

В марте 2015 года Татьяна Власова продала недвижимость — по ее словам, по инициативе бывшего супруга. И теперь Армен Борисович решил вернуть себе часть денег за недвижимость. Всего должно было получиться 66,5 тысяч долларов США плюс 10,5 тысяч «за пользование денежными средствами». Адвокаты актера и режиссера заявили на первом слушании, что брачные отношения были прекращены еще в 2010-м году, и настаивали на том, что брак должен быть признан недействителен именно с этой даты, а не с 2015-го года.

В прошлом году актер женился на своей помощнице, 36-летней пианистке Виталине Цымбалюк-РомановскойФото: Михаил ФРОЛОВ

Но суд в иске отказал. Сейчас решается вопрос по поводу второй квартиры Власовой и Джигарханяна — «трешки» в Староконюшенном переулке. Сама Татьяна Сергеевна в интервью «Комсомольской правде» еще до суда говорила, что по справедливости ей должны достаться и деньги за американский дом, и московская квартира:

— На эти деньги я могла бы жить. Я одна, помощи ждать не от кого. У Армена Борисовича большая зарплата и пенсия народного артиста СССР. А у меня — минимальная пенсия по старости — 8 тысяч 500 рубль. Пойти к врачам, купить лекарства — все очень дорого. Сейчас Армен Борисович и его жена пытаются представить ситуацию так, что он обиделся на меня за то, что я не прилетела к нему из Америки, когда он заболел. Вместо жены за ним ухаживала Виталина. Но почему-то никто не говорит о том, что ради него я бросила свою карьеру.

Сейчас решается вопрос по поводу второй квартиры Власовой и Джигарханяна — «трешки» в Староконюшенном переулке

Напомним, Власова и Джигарханян развелись в 2015 году, прожив вместе почти 50 лет. В прошлом году актер женился на своей помощнице, 36-летней пианистке Виталине Цымбалюк-Романовской. Сейчас Виталина и Армен Борисович живут в подмосковном Красногорске, пока в их трехкомнатной квартире в Кунцево идет ремонт. Татьяна Власова после возвращения из США поселилась в трехкомнатных апартаментах в Староконюшенном переулке.