Арнольд Шварценеггер перенес экстренную операцию на сердце

Из-за возникших осложнений Терминатору срочно понадобилась помощь хирургов

У бывшего культуриста и раньше были проблемы с сердцем, его постоянно наблюдали врачи.

Голливудскому актеру Арнольду Шварценеггеру сделали срочную операцию на открытом сердце. Как сообщает американское издание TMZ.com, 70-летнего Терминатора доставили в лос-анджелесский медицинский центр Седарс-Синай для замены катетерного клапана. В ходе операции возникли осложнения: у пациента подскочило давление и началось кровотечение, поэтому врачи приняли решение об операции на открытом сердце. Операция длилась несколько часов и закончилась успешно. Как рассказали источники из окружения экс-губернатора штата Калифорния, сейчас состояние Арнольда стабильное, он находится в палате интенсивной терапии.

У бывшего культуриста и раньше были проблемы с сердцем, его постоянно наблюдали врачи. Это не первая операция, которую перенес актер. В 1997 году хирурги заменили Шварценеггеру клапан аорты. Про эту операцию артист проговорился в 2001 году, когда давал интервью после аварии: тогда Арнольд разбился на мотоцикле и сломал шесть ребер.

— Было очень больно — гораздо больнее, чем во время операции на сердце, — признался Шварценеггер.

«Железный Арни» то и дело получает травмы: в 2016 году, например, он появился на красной дорожке одного из голливудских мероприятий с ногой в гипсе.

— Просто небольшой несчастный случай во время педикюра, — то ли пошутил, то ли констатировал факт Шварценеггер в своем Твиттере. А потом сообщил, что, не смотря ни на что, все равно поедет в горы кататься на лыжах. Вот уж точно Терминатор!

В 2016 году актер появился на публике в гипсе.

Несмотря на солидный возраст Арнольд продолжает заниматься спортом — конечно, не так интенсивно, как раньше, но зато регулярно. Шварценеггер снимается в фильмах и телешоу, а также часто посещает соревнования бодибилдеров.

— Да, я в курсе, что мне 70 лет. И что дальше? Это всего лишь цифра в моем паспорте и водительском удостоверении. Я ведь чувствую себя как минимум на 20 лет моложе. У меня много сил. Я работаю. Снимаю фильмы. Я каждый день ощущаю, что жизнь прекрасна. Я чувствую себя полезным и продуктивным, — рассказал он недавно в интервью изданию The Project.

Арнольда можно понять, ведь рядом с ним по жизни идет прекрасная молодая блондинка — его подруга Хизер Миллиган. Возлюбленную Шварценеггера ничуть не смущает 27-летняя разница в возрасте, а так же тот факт, что Арни не торопится официально расторгать брак с бывшей женой и матерью его четверых детей Марией Шрайвер. Мария подала на развод еще в 2011 году, узнав, что актер не только изменял ей, но еще и прижил внебрачного сын Джозефа, которого ему родила домработница Милдред Баена. Похоже, самый длинный голливудский бракоразводный процесс еще не скоро придет к завершению — Арнольд не хочет уступать экс-супруге ни цента.

С Хизер Миллиган, физиотерапевтом по профессии, Шварценеггер встречается с 2015 года.

С Хизер Миллиган, физиотерапевтом по профессии, Шварценеггер познакомился в спортзале, куда он постоянно ходит на тренировки. Пара начала встречаться в 2015 году, вскоре Арни и Хизер стали жить вместе.