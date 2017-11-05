Астигматизм у детей: как распознать?

Астигматизмом называют дефект глаз, когда имеется два оптических фокуса, но каждый из них не находится на своем месте. С одной стороны роговица преломляет лучи сильнее, чем с другой. Различают несколько разновидностей: простой, сложный и смешанный. Здесь можно ознакомиться со статьей астигматизм у детей: об особенностях данного заболевания.

Особенности заболевания

Распознать заболевание можно на основании жалоб детей. Они плохо видят, возникает головная боль, неприятные ощущения над бровями. Ребенок быстро устает при длительно глазной нагрузке. При наличии астигматизма у детей отмечают:

Размытые очертания, нечеткое изображение.

Наклоны головы при рассмотрении предмета.

Постоянное прищуривание.

Трудно фокусировать взгляд на печатных символах.

Считается, что это врожденное заболевание, которое может проявиться в детстве и во взрослой жизни. Часто развивается на втором году жизни. В это время врач дает прогноз тому, как будет развиваться болезнь. Для этого осматривают глазное яблоко, определяют, имеется ли близорукость или дальнозоркость. Если нарушения подтверждаются, назначается индивидуальный график осмотра.

Уточнять диагноз, выписывать очки или линзы будет окулист. Их назначают в зависимости от возраста пациента, индивидуальной непереносимости к различным компонентам. Здесь же подбирают и способы лечения.

Для лечения используют комплексный подход. Используют физическое, оптическое, функциональное воздействие. Сначала подбирают очки. Линзы в детском возрасте практически не используют. Корректируют зрение с помощью цилиндрических стекол. Необходимо каждый день проводить комплекс упражнений, который относят к терапевтическому способу лечения.

Специалисты считают, что хирургическое вмешательств можно проводить и в детском возрасте. Однако последнее слово за врачом, у которого проходит наблюдение. При оперативном вмешательстве используют:

Кератомию при близорукости, смешанной с астигматизмом.

Термокератокоагуляцию при дальнозоркости с астигматизмом.

Лазерную операцию для любого вида болезни.

Есть и другие способы. Кроме этого, важно постоянно наблюдаться в больнице, чтобы постоянно держать болезнь под контролем.