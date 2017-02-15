Атас! Сам Расторгуев гостит у нас!

Александр
Автор: Александр Февраль 15, 2017 23:45

Атас! Сам Расторгуев гостит у нас!

Атас! Сам Расторгуев гостит у нас!

Лидер группы «Любэ» ответит на вопросы наших читателей в прямом эфире [видеотрансляция]

Лидер группы «Любэ» расскажет о подготовке празднования своего 60-летия

17-го февраля в 15:05 в нашей радиостудии появится Николай Расторгуев! Лидер группы «Любэ» расскажет о подготовке празднования своего 60-летия, концертах в «Крокус Сити Холле», которые пройдут 23-24 февраля.

А так же ответит на вопросы наших читателей. Которые вы не забудете прислать на почту lapteva@kp.ru.

Самые интересные прозвучат в прямом эфире на радио Комсомольская Правда 97,2 FM (онлайн можно послушать тут).

Лидер группы «Любэ» ответит на вопросы наших читателей в прямом эфире . Николай Расторгуев расскажет о подготовке празднования своего 60-летия, концертах в «Крокус Сити Холле», которые пройдут 23-24 февраля

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Александр
Автор: Александр Февраль 15, 2017 23:45
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