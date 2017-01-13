Автор петиции Первому каналу: Подавать в суд на Киркорова за оскорбления не вижу смысла

Блогер Вадим Манукян объяснил радио «КП», почему его поддержали тысячи россиян

Вадим Манукян высказался о Филиппе Киркорове. Фото: Илья БОГОМОЛОВ / Дмитрий НОРОВ.

Радио «Комсомольская правда Ростов» пригласило в эфир блогера Вадима Манукяна, того самого, который написал петицию за пересмотр новогоднего эфира Первого канала.

— Поверьте, мало кому понравилось находиться за столом «В гостях у Примадонны», — написал он, обращаясь к Константину Эрнсту.

Поклонники Аллы Пугачевой и ее друзья-артисты ополчились на автора петиции. Филипп Киркоров так вообще применил слова «завистливая дрянь» и «мразота». В сети запустились флешмобы в поддержку Примадонны. Такого ли эффекта хотел добиться опальный блогер? Это «КП» узнали из первых уст.

— Вадим, вас в Интернете не обсуждает сейчас только ленивый, но никто о вас толком ничего не знает. Если можно, пару слов о себе.

— Я ростовчанин, у меня юридическое образование, в свое время работал в городской администрации и спортивным комментатором на телевидении. Потом я 6-7 лет занимался бизнесом, последний мой контракт завершился в конце 2016-го, и новый год я встретил в статусе простого блогера.

— О чем ваша петиция?

— О том, что новогодний эфир Первого канала в этому году мне по качеству понравился гораздо меньше, чем прошлые. Был применен новый формат, он меня задел — слишком много всего происходит за столом Аллы Борисовны, и за этим теряется само новогоднее торжество. Я изложил свои оценочные суждения в петиции, но там не было оскорблений, никаких «Долой!», «Убрать из эфира!», все максимально корректно. Я не предполагал, что это вызовет настолько массовую реакцию и такую широкую поддержку людей.

— Давайте конкретнее. Что именно вам не понравилось в формате вечера с Аллой Борисовной?

— Она была хозяйкой этого вечера, рядом за столом сидел ее муж Максим Галкин. В какой-то момент там появился Филипп Киркоров, и она в шутку Максиму говорит: «Ну посмотри, он даже уже не ревнует». Да, я понимаю, что таков сценарий, но многих это покоробило — читайте комментарии под петицией. Люди хотят отдыхать, а не смотреть на их семейные разборки. Зрителям это не кажется веселым и любопытным.

— Звезды теперь наперебой пишут в соцсетях посты в защиту Пугачевой. Как вы отреагировали на выражения Киркорова?

— СМИ тут же приплюсовали все эти неприятные слова в мой адрес. Хотя, в принципе, Филипп Бедросович мою фамилию не указал, ко мне лично не обращался. Кстати, сегодня ночью я нашел в Интернете еще одну петицию, не мою, которая действительно призывает убрать Аллу Борисовну и ее ближайший круг с Первого канала. Возможно, звезды разгневались именно на этот документ, а не на мой. Я никого не оскорблял и не призывал убирать, но все обернулись против меня. Со временем, думаю, они во всем разберутся. До некоторых я все же смог достучаться. У меня был разговор в Instagram с женой Игоря Николаева — Юлией Проскуряковой. Она прочла мою петицию и сказала: «Вот так получилось. Вы ничего подобного не имели в виду, а нам, артистам, стало просто обидно. Мы не хотим лишиться эфиров». Виктория Боня тоже присоединилась к пониманию ситуации, она сказал Алле Борисовне, что моя петиция не имеет к ней никакого отношения. Спасибо ей.

(звонок в студию) — Меня зовут Наталья, я поддерживаю тех, кто желает сменить формат телеканала, желательно, в сторону новых голосов. Ну надоела вся эта семейственность вокруг Пугачевой! Такое впечатление, что никого кроме этих звезд в странен нет и они считают, что являются самыми интересными для нас. На-до-е-ли!

— Это то, о чем я говорил. Людей коробит сложившаяся ситуация на центральном ТВ. Меня многие даже упрекали, что я слишком мягко написал, не призывал «Долой!» Петицию подписывает множество людей с разным мнением. Кому-то хочется гнать засидевшихся звезд с экрана, а для кого-то и мой текст показался грубым. Но все они подписали, потому что в целом не равнодушны. Мы запустили общественную дискуссию, которая поможет российскому телевиденю улучшаться, придумать новые форматы. Тысячи людей, согласившиеся со мной, не должны оставаться за бортом рейтингов и выключать новогодний огонек.

— Вернемся к Киркорову. Его слова вас оскорбили? Хотите чем-нибудь ответить? Например, обратиться в суд, как было в случае с Ароян.

— Я против любых оскорблений. Мне кажется, история с Маруани его подстегнула и он снова поймал волну воинственности. Наверное, уехав в Майами после долгого гастрольного тура, Филипп Бедросович хотел отдохнуть, но в первый же день отпуска прочитал громкий заголовок, что кто-то оскорбляет женщину, которую он любил. Не разобравшись в ситуации, он вспылил и написал те слова, но не упомянул конкретно меня. Говоря юридическим языком, здесь нет судебной перспективы. Если бы эти хамские слова были адресованы конкретно мне, я бы нанял какого-нибудь московского адвоката. Да он бы сам со мной связался — адвокаты любят громкие дела. Но в данном случае судиться не стоит. Да и не люблю я этого.

— А какой формат новогоднего шоу вы бы предложили Первому каналу?

— Была передача «Минута славы», в ней выступали таланты разного профиля с интересными способностями. Они бы легко украсили новогодний огонек. Есть у Максима Галкина шоу про одаренных детей. Почему бы их не пригласить? А певцы должны выступать те, кто в течение года записал классный хит, получил больше народной поддержки. И Алла Борисовна пусть будет в их числе со своим номером. Не надо никого никуда убирать.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Рудковская в поддержку Пугачевой: «Танки грязи не боятся!»

— Долго думала принимать эстафету от Филиппа Киркорова или нет, но поняла одно #тапкамбыть, хулиганить так хулиганить! — написала в своем Инстаграме Яна Рудковская. -Хотя в моем послании заложен глубокий смысл. Умные поймут, глупым все равно бесполезно! И вообще, ребята, давайте жить дружно, любить и уважать друг друга, тем более, что гениальные песни Аллы Борисовны не могут вызывать других чувств, кроме светлых! У здоровых людей. А больным — лучше лечиться, если, конечно, эта клиническая злоба поддаётся терапии. (подробнее)

МНЕНИЕ

Разлюбила ли страна Пугачеву: в России подписывают сразу две петиции — против Примадонны и в ее поддержку

Наш колумнист разбирается, почему певица так надоела всем в «Новогодних огоньках».

Как известно, в этом году Пугачева готовит что-то вроде триумфального возвращения. Согласно множественным утечкам, абсолютно новые песни закуплены и активно разучиваются. Кое-что уже обнародовано на YouTube согласно последним тенденциям в маркетинге. (подробнее)

Критик «новогодних огоньков» требует у СМИ опровержений скандала с Пугачевой

Вот, что написал у себя в блоге Манукян:

«Оказывается, реально существует «Петиция против Аллы Пугачевой». Ее формулировка следующая: «ПЕТИЦИЯ С ТРЕБОВАНИЕМ УБРАТЬ ПУГАЧЕВУ И КОМПАНИЮ С 1 КАНАЛА». Кто-то ее составил и собирает подписи вот уже более суток, но совершенно на другом сайте петиций! Рекламировать сайт не буду, так как я уже упоминал в многочисленных интервью, что я против травли и гонений людей! Но ведь наша петиция находится на сайте чендж.орг, никого не оскорбляет и не призывает никого выгонять, а это совершенно другая площадка! То есть артисты по крайней мере были правы в том, что такая тема существует. Получается, что проклятия Киркорова были не в наш адрес, да и других звезд тоже! Ну и в принципе теперь понятен накал их негодования! (подробнее)