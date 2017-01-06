«Бабушки из Бураново» выпустили новогодний хит

В клипе, снятом всего за сутки, они лепят пельмени и вяжут [видео]

Фото: скриншоп с видео, www.youtube.com

На днях в сети появился новый клип «Выль Арен» от «Бабушек из Бураново». Так артистки решили поздравить всех с Новым годом. Милый, праздничный ролик уже показали во время поздравления Главы Удмуртии Александра Соловьева.

«Песню перевели на два языка за сутки»

Идея ролика родилась спонтанно: он должен был стать частью новогоднего поздравления Главы региона. Выбором песни, ее переводом коллектив занимался самостоятельно. На всю работу у бабушек и руководителя коллектива было несколько дней.

— Буквально за день до съемок клипа мы выбрали песню – известную во всем мире Jingle Bells (Джингл Белс), перевели ее на удмуртский и русский. В день съемок записали ее в студии, а после сняли видео в Шаркане, в резиденции Тол Бабая, — говорит руководитель коллектива Ольга Туктарева.

Несмотря на плотный ритм работы, бабушкам процесс понравился. Говорили, что песня очень веселая, а потому и работать в удовольствие.

— Несмотря на то, что бабушкам нашим под 80 лет, они все также ждут чуда на Новый год, поэтому отработали мы легко, сделали все с удовольствием, — продолжает Ольга Туктарева. – А то, как мы записывали песню в студии – можно было бы отдельный фильм снять! Все делалось быстро, и бабушки учили песню буквально за ночь. Запомнилось не все, и в студии частенько читали по бумажкам. А ведь зрение подводит, получилось несколько милых курьезов.

Бабушки из Бураново — Выль Арен. Бабушки из Бураново поздравляют с Новым Годом!

«Почивать на лаврах не будем!»

2017 год только начался и «Бабушки из Бураново» пока не делятся творческими планами. Однако, в 2016-м году коллектив записал две удмуртские песни. Это направление бабушки хотели бы продолжить и в новом году.

— Совсем недавно мы записали две старинные удмуртские песни. Одна из них про Аленький цветочек, про ушедшую молодость, текст был записан со слов бабушки, которой уже нет в живых. Вторая песня о том, что пока у человека есть семья, дети, он не одинок в этом мире. Это очень мудрые, добрые композиции, которые заставляют задуматься, — продолжает Ольга Туктарева. – Мы считаем, что очень важно петь удмуртские песни. Да, перепевки – это замечательно, но для чего почивать на чужих лаврах? «Бабушки из Бураново» известны, если из их уст будут звучать старые песни нашего народа, возможно, творчество удмуртов найдет новых почитателей. Кстати, для этого же мы перевели по два куплета в новых песнях на русский язык. Вот эту тенденцию планируем продолжить в 2017 году.

Напомним, что последним коллектив представил клип «Motherland», «Родина», который был создан поддержке проекта телеканала «Моя Удмуртия» «Эктоника». В сети он появился 21 ноября 2016 года.

Ektonix feat. Brangurt Pesyanayёs — #Motherland (#Родина #Дор). ТК Моя Удмуртия , АКБ Ижкомбанк (ПАО), Эктоника представляют: музыкальное видео #Motherland (#Родина #Дор) Музыка: EKTONIX (Электроники djs) Слова: Ольга …

А неделей позже по стране появились публикации с заголовками – «Бурановские бабушки» поменяли имя». Руководителю коллектива вновь пришлось прояснять не самую простую для бабушек ситуацию.

Два года назад продюсер группы Ксения Рубцова рассказала, что прославившиеся на весь мир певуньи постарели и «эмоционально выдохлись» (именно так объяснили новшества продюсер и пресс-секретарь «Бабушек» Светлана Сырыгина. – Прим. ред.). В конце августа 2014 года продюсер коллектива решила обновить состав. В него также вошли бабушки, но уже другие – можно сказать, звезды удмуртской эстрады: бывшие солистки государственного академического ансамбля песни и танца Удмуртии «Италмас» и республиканского театра фольклорной песни «Айкай» Анна Прокопьева и Валентина Серебренникова, экс-руководитель ансамбля гармонисток Малопургинского района Удмуртии «Арганчи» Екатерина Антонова.

«Старенькие» бабушки наотрез отказались выступать с новым составом на одной сцене. Но «на пенсию» они не ушли и продолжили выступать под названием «Бабушки из Бураново». Правда, поют они уже не для российской публики, а гастролируют по удмуртской глубинке. И всячески желают новым исполнителям удачи.

— Сначала бабушкам было обидно, что новый состав поет под нашим именем. Мы понимаем, что по закону об авторских правах мы не имеем права называться «Бурановские бабушки». Пусть новый коллектив бережет это имя так же, как и мы, — рассказала тогда первый художественный руководитель коллектива Ольга Туктарева.

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«Бабушки из Бураново» о новом составе коллектива: «Пусть у второго состава все получится, ничего плохого мы им не желаем»

«Участницы «Евровидения» из Удмуртии «Бурановские бабушки» поменяли имя». Под такими громкими заголовками на этой неделе вышли новости на российских интернет-порталах. Но, скорее, коллектив поменял не название, а состав – прославившиеся на весь мир певуньи постарели и «эмоционально выдохлись» (именно так объяснили новшества продюсер группы Ксения Рубцова и пресс-секретарь «Бабушек» Светлана Сырыгина. – Прим. ред.) (подробности)

«Бурановские бабушки» из Удмуртии: состав сменился, название осталось

Скандал вокруг смены коллектива в группе «Бурановские бабушки» из Удмуртии не утихает. Одни старательно защищают позицию тех самых бабушек, которые прославились на всю страну, став серебряными призерами «Евровидения-2012» в Баку. Другие пытаются понять продюсера, который хочет продолжить начатый столь успешно проект. (подробности)